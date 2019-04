Mesquida diu que el Govern "posa traves" al turisme

Publicado 3/4/2019 12:39:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Ciutadans per Balears al Congrés dels Diputats, Joan Mesquida, ha afirmat que el Govern "posa traves al turisme" davant la recuperació de destinacions com Turquia i Grècia i ha censurat que l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) es destini "a qüestions que no tenen res a veure amb la millora del sector turístic".

Així s'ha expressat Mesquida durant un acte mantingut a Calvià al costat del candidat de la formació taronja al Parlament, Marc Pérez-Ribas, i la candidata de Cs al Consell de Mallorca, Beatriz Camiña.

"A diferència del govern socialista, nosaltres presentem un Pla Autonòmic de Modernització Turística, amb la intenció de professionalitzar als treballadors del sector, per estar a l'altura de ser una potència mundial en turisme", ha sostingut Mesquida.

El candidat de Cs Balears al Congrés ha apuntat que la formació taronja "vol un turisme sostenible" amb el medi ambient, un turisme "de qualitat" i potenciar "no només" el turisme de sol i platja "sinó també" el turisme cultural, gastronòmic i esportiu.

D'altra banda, Mesquida s'ha referit a "l'amenaça" del Brexit i al seu impacte en el sector turístic. "Des del Govern central no s'ha dissenyat un pla seriós de contingència que doni seguretat i certitud a les empreses de Balears, i de la resta d'Espanya, que ja han mostrat aquesta inquietud", ha assenyalat.

Finalment, ha considerat que el Govern "no s'ha interessat" a solucionar els problemes del sector turístic i s'ha referit a la rebaixa de reserves turístiques respecte a l'any passat. "El Govern no ha estat a l'altura, la inversió pública en el sector ha brillat per la seva absència i és la inversió privada la que impulsa l'activitat turística", ha resolt.