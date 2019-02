Mesquida diu que en les eleccions "no es tracta de vermells i blaus" sinó d'una opció "que superi el tradicional"

Publicado 25/2/2019 16:18:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Febr. (EUROPA PRESS) -

Jose Mesquida, secretari d'Estat i director general de la Guàrdia Civil i la Policia al Govern de José Luis Rodríguez Zapatero i aspirant a candidat número 1 al Congrés per Balears, ha dit que en les properes eleccions generals del 28 d'abril "no es tracta de vermells i blaus" sinó d'una opció política "que superi el tradicional" i, així mateix, "transcendeixi la situació".

En declaracions a Europa Press, Mesquida ha explicat que, en aquest sentit, PP i PSOE "es perden en debats sobre l'avortament i les exhumacions de Franco" que, al seu judici, són temes que estan "superats amb les altres coses i prioritats sobre les quals cal ocupar-se".

Mesquida ha explicat que quan es va donar de baixa del PSIB-PSOE, "perquè veia que el partit no agafava un bon camí", va pensar que "no s'aniria de la política ja que és suficientment important" i, llavors, mitjançant una "trobada informal" va coincidir amb el líder de Cs, Albert Rivera, i "van començar a parlar, a conèixer-se i a mantenir contacte".

"Em vaig donar compte que Rivera va molt en la meva línia, en la de l'ideari de persona socialdemòcrata que creu en l'Espanya de drets i llibertats ciutadanes. És un líder solvent, preparat i amb il·lusió", ha asseverat Mesquida sobre el president de Cs.

En aquest sentit, Mesquida ha explicat que va començar a conèixer gent del partit, que ha titllat de "molt preparats", i que, quan va arribar la possibilitat de ser candidat com a independent al Congrés per les Illes, li va semblar "un honor i un orgull".

L'aspirant ha considerat que el Govern de Pedro Sánchez "no té balanç de gestió" i ha sostingut que, durant els nou mesos i mig que ha estat davant de l'Executiu central, "s'han vist contradiccions permanents", com, per exemple, "el pacte amb els independentistes, deia que no pacataria mai i ha fet tot el contrari".

Amb tot, Mesquida ha conclòs que Sánchez "no és d'esquerres i té moltíssim d'ego" i, en aquest sentit, ha justificat que "ha tingut temps per agafar-se vacances i usar l'avió presidencial" i, no obstant això, "no ho ha tingut temps per posar damunt de la taula la viabilitat del sistema de pensions".

ASPIRANT A NOMBRE 1 Al CONGRÉS PER BALEARS

Així com ha confirmat Mesquida a Europa Press, Rivera el presentarà "formalment" aquest dimarts com a candidat independent número 1 al Congrés per Balears, si l'òrgan de Cs del Consell Nacional "li dóna el vistiplau" i així ho determinen unes votacions 'online' que acaben aquesta mateixa tarda a les 20.00 hores.

"Si hi ha més d'una opció, més d'un nom, em presentaré a les primàries i sinó seré directament el candidat al congrés", ha apuntat.