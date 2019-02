Mesquida encapçala la llista al Congrés de Cs Balears per defensar els interessos de les Illes des del respecte a la CE

Publicado 27/2/2019 18:10:16 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'exdirector general del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil, Joan Mesquida, serà el candidat per encapçalar la llista al Congrés de Ciutadans per Balears i, tal com ha dit, defensarà "com sempre els interessos dels ciutadans de les illes" en el marc d'un projecte que "respecta la Constitució i el sistema de drets i llibertats de tots els espanyols".

Mesquida serà el candidat després d'haver estat l'únic candidat que s'ha presentat en el procés de primàries obert per la formació taronja. El termini per presentar candidatures va finalitzar aquest dimarts a les 20.00 hores.

Segons ha remarcat, treballarà "sempre amb un ull posat en les necessitats de Balears, per les manques en infraestructures i finançament, que han de ser compensades".

Mesquida ha destacat que "Cs està obert a persones amb inquietuds i amb ganes de treballar per Espanya. És un projecte on cabem tots enfront d'aquells que volen trencar Espanya".