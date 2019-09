Mesquida pregunta al Govern central sobre les ajudes per pal·liar els danys de les riuades en el Llevant de Mallorca

Publicado 16/9/2019 12:24:09 CET

El diputat de Ciutadans Joan Mesquida ha registrat al Congrés dels Diputats dues preguntes al Govern, per les quals sol·licita resposta per escrit, i que versen sobre les ajudes compromeses per pal·liar els danys de les riuades del passat octubre a la comarca del Llevant de Mallorca.

Mesquida ha recordat que el president del Govern, Pedro Sánchez, va visitar la zona i va prometre una línia d'ajudes per valor de 20,1 milions d'euros per reparar les infraestructures. No obstant això, després de gairebé un any després "els municipis afectats no han rebut ni un euro d'aquella promesa", ha criticat el mallorquí.

"Diversos mitjans asseguren que l'Executiu no ha convocat ni la línia per sol·licitar les ajudes promeses malgrat l'aprovació d'un Reial Decret el 25 de gener", ha declarat Mesquida, qui ha detallat que "en aquest Decret s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques", i, a més, "existeix un acord posterior del Consell de Ministres per emetre un crèdit extraordinari".

En aquest sentit, ha recordat que "el Govern central es va comprometre a sufragar fins al 50 per cent del cost dels projectes de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions públiques, de titularitat d'aquests municipis afectats o de les carreteres del Consell de Mallorca".

Finalment, Mesquida, qui ha preguntat la raó del retard en la concessió i execució de les ajudes al Llevant, ha considerat "inacceptable que es produeixi aquest retard a l'hora de pal·liar els efectes d'una catàstrofe d'aquesta magnitud, especialment quan el mateix president s'havia compromès personalment en la seva visita a la zona afectada".