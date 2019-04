Mesquida promet una nova depuradora a Palma "per acabar amb els abocaments a la Badia" si Cs governa

Publicado 19/4/2019 15:37:37 CET

El candidat de Ciudadanos (Cs) al Congrés per Balears, Joan Mesquida, s'ha compromès aquest divendres a augmentar les inversions per permetre la construcció d'una nova depuradora a Palma "per acabar amb els abocaments a la Badia", si arriben al Govern central després de les eleccions del 28 d'abril.

El cap de llista de Cs ha fet aquestes declaracions durant un acte a la platja de Ca Pere Antoni, on ha estat recollint residus i participant en una campanya de neteja i conscienciació mediambiental al costat dels joves del partit taronja.

Mesquida ha recordat que aquesta platja, "una de les platges urbanes més boniques" de Mallorca, va ser tancada l'any passat "ni més ni menys que vuit vegades per culpa dels abocaments al mar". Davant això, Ciudadanos proposa construir una nova depuradora en el Coll d'en Rabassa. "Cs no deixarà només a Balears davant aquest problema, com sí que ha fet Sánchez, baixant les inversions quan ha pujat al poder", ha protestat el candidat.

A més, Mesquida ha retret al Govern balear que es produeixin aquests abocaments, "una de les agressions més greus al medi ambient", malgrat que disposen "de més de 100 milions d'euros de l'Impost Turístic per a temes mediambientals".

Així mateix, el cap de llista al Congrés ha detallat que una altra de les propostes de Cs és "aprovar una Llei, durant els primers 100 dies de Govern, per acabar amb els plàstics d'un sol ús". Precisament, ha ressaltat, en la neteja de la platja han trobat "tovalloletes, agulles hipodèrmiques i molts microplàstics".