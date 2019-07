Mesquida recorda en el Congrés el desè aniversari de l'últim atemptat mortal d'ETA a Espanya

Publicado 30/7/2019 17:56:28 CET

Marlaska compareixerà a la Comissió d'Interior per informar sobre la mort d'un intern en el CIE de Sapadors

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputat de Ciutadans Joan Mesquida ha aprofitat aquest dimarts la seva primera intervenció al Congrés dels Diputats per recordar a Diego i Carlos, els dos guàrdies civils assassinats per ETA fa deu anys a Calvià (Mallorca).

En concret, el balear ha reclamat al Govern central que "redobli els esforços per esclarir el crim" i ha assegurat que no oblidarà als dos agents morts i que treballarà "per preservar" el seu llegat.

COMPAREIXENÇA DE GRANDE-MARLASKA

El ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, compareixerà després de l'estiu en la recentment constituïda Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats per informar sobre la mort, el passat 15 de juliol, d'un intern al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Sapadors, de València.

Així ho ha anunciat aquest dimarts en la Diputació Permanent del Congrés el diputat socialista David Serrada per sol·licitar a ERC i EH Bildu que retiressin la seva petició de convocar una sessió extraordinària del Ple amb la compareixença de Marlaska per "donar compte de la situació de les persones retingudes" en el CIE de València "i de les circumstàncies de l'última mort succeïda dins".

"Hi ha un compromís del Govern de transparència i del ministre de l'Interior per acudir a la Comissió per donar per finalitzades explicacions de tot el relacionat amb aquest fet", ha traslladat Serrada, que ha demanat als proponents la retirada de la petició "en favor del compromís del Govern de venir a la Comissió una vegada que tingui més informació".

La proposta del PSOE ha estat acceptada per ERC i EH Bildu, que ha retirat la petició. La diputada de la formació abertzale Mertxe Aizpurua ha recordat a l'inici de la seva intervenció que el jove marroquí Marouane Abouobaida, de 23 anys, va morir penjat a la seva cel·la d'aïllament.

"No és la primera vegada que es produeixen morts en els CIE i de no establir-se canvis no serà l'última", ha proclamat Aizpurua, que ha reclamat que la gestió dels CIE no estigui "en mans de la Policia Nacional", i ha denunciat que el jove mort fos tancat en una cel·la d'aïllament. També ha preguntat si existeix un protocol contra suïcidis en els CIE, "i en aquest cas per què no va funcionar", així com si el mort havia estat agredit prèviament.

"Hi ha indicis per pensar que la mort de Marouane es va poder evitar per això cal aclarir l'ocorregut i prendre mesures perquè no es produeixin fets similars", ha afegit la diputada d'EH Bildu, que ha demanat, com el diputat d'ERC Xavier Eritja, el tancament dels CIE.

Per al diputat català, els CIE són "espais institucionals de discriminació", "antres de degradació de valors humans" i "espais d'acarnissament contra migrants" on es vulneren drets "essencials". Sobre el cas de Sapadors, Eritja ha assegurat que va poder haver-hi "greus errors de protocol" i la defunció "posa en dubte que es disposi de protocols per evitar el suïcidi" dels interns.

VOX REIVINDICA A SALVINI

Abans de la retirada de la petició, el PNB havia recolzat la compareixença de Marlaska, mentre Unides Podem havia anunciat la seva abstenció perquè recolzava que es produís a la Comissió d'Interior, i no en un Ple extraordinari. La diputada de la formació morada, Victoria Rosell, ha aprofitat la seva intervenció per retreure "el subtil exercici de xenofòbia de parlar d'ETA para no parlar d'un ésser humà mort".

Al·ludia a intervencions com la de la diputada de Vox Macarena Olona, que s'ha manifestat a favor de la compareixença de Marlaska en la càmera, encara que ha enumerat motivacions diferents com el cessament del coronel Manuel Sánchez Corbí com a cap de la UCO de la Guàrdia Civil, o el recurs al Consell d'Estat per "desvincular-se de l'acord sobre equiparació salarial" de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha advertit Olona que havia de cenyir la seva intervenció al contingut de la petició de compareixença, encara que la diputada de Vox ha continuat parlant d'"acostament de presos etarres" i homenatges a terroristes, qüestions que, en la seva opinió, justifiquen la compareixença de Marlaska, "però no per descomptat pels motius que han portat a EH Bildu i al Grup Republica a sol·licitar aquesta compareixença", ha postil·lat.

"I no serà perquè Vox no està completament d'acord en el fet que sigui necessari el tancament dels CIE, però perquè s'aplica una adequada política d'immigració perquè no es produeixi un efecte crida", ha dit la representant de Vox per reivindicar les polítiques del ministre de l'Interior italià Matteo Salvini de "tancar les portes als immigrants il·legals amb mesures contundents".

Per la seva banda, la diputada del PP Belén Hoyo, després de lamentar la mort del jove immigrant Marouane Abouobaida, ha anunciat que el seu partit votaria contra la petició per partir d'EH Bildu. "No permetrem que ens doni una lliçó de res en matèria de drets humans els que homenatgen assassins o van tenir Ortega Lara soterrat viu", ha proclamat.