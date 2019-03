Milers d'estudiants es manifesten a Palma contra la "violència masclista i la justícia patriarcal"

Publicado 8/3/2019 14:26:59 CET

La Policia ha xifrat la participació en prop de 3.500 persones

PALMA DE MALLORCA, 8 Març (EUROPA PRESS) -

La manifestació d'estudiants, que ha convocat a milers de joves --uns 3.500, segons la Policia Nacional-- amb motiu del Dia de la Dona, ha discorregut des de la Plaça del Tub fins a la Delegació del Govern en Balears sota el lema "contra la violència masclista, la justícia patriarcal i l'opressió capitalista".

A l'inici de la manifestació, s'ha hagut de tallar l'Avinguda de Portugal, a l'altura de la Plaça del Tub, a Palma. El tall s'ha produït quan la manifestació s'ha engegat i ha començat a discórrer per la Via Roma de camí cap al centre de la ciutat. Posteriorment, s'ha restablit el trànsit.

La manifestació ha transcorregut sense incidents per la Via Roma, ha passat per les Rambles, tallant un carril de circulació i, posteriorment, ha passat al Passeig del Born, ja per la via per als vianants i ha acabat enfront de la seu de la Delegació del Govern.

Entre altres lemes, s'han pogut escoltar "amb roba o sense roba, el meu cos no es toca", "sense dona no hi ha revolució" o "sola i borratxa vull arribar a casa".

Així mateix, s'han pogut llegir pancartes com "no som histèriques, som històriques", "no és abús, és violació" o "no vull les teves floretes, vull el teu respecte" o "la talla 38 m'estreny la figa".

També s'han pogut veure altres cartells on es podia llegir "no és una revolució, tenim la regla"; "les estudiants amb la vaga general feminista", "no vaig néixer dona per morir per ser-ho", "de camí a casa vull ser lliure no valenta", "estic semi-nu, envoltat de dones i no em sento intimidat", "amb cony o polla sóc dona completa" o "més volar i menys escombrar a dalt aquestes escombres, bruixotes".

Maria Torres, una de les portaveus del Sindicat d'Estudiants i Lliures i combatives, que han organitzat la manifestació, ha explicat que alguns dels seus motius són que "estan en contra de legalitzar la prostitució" i que volen posicionar-se en contra "dels abusos i assetjaments" que sofreixen moltes dones.

Una portaveu del Consell de la Juventut dels Illes Balears, també present en la manifestació, ha explicat que "lluiten per la igualtat" i que encara que avui "la defensa" sigui a major escala "s'ha de lluitar contra el masclisme i per la igualtat cada dia".

Tal com ha dit, encara que ara "les joves lluiten més no es poden quedar parades" perquè la discriminació i el masclisme és un "fet transversal" que fa palès en "totes les capes de la societat".