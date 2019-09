Mir reafirma la seva postura per a que la gestió de les aigües de Cabrera corresponguin en part a la Comunitat

Publicado 4/9/2019 16:45:02 CET

El parc marítim de Cabrera va sofrir una ampliació la passada legislatura de prop de 80.000 hectàrees

PALMA DE MALLORCA, 4 Set. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medi ambient i Territori del Govern balear, Miquel Mir, ha reafirmat aquest dimecres la postura de la Conselleria perquè la gestió de l'àrea marítima del Parc Natural de Cabrera --que després d'una recent ampliació compta amb 80.779 noves hectàrees-- correspongui, en part, a la Comunitat.

Així ho ha declarat Mir després d'haver-se reunit a Madrid amb el secretari d'Estat de Medi ambient, Hugo Morán, per tractar diversos tems d'interès per a Balears, entre els quals es troba la gestió de l'àrea marítima ampliada.

"Ara per ara no tenim cap acord. Seguim amb les divergències que ja és coneixien", ha explicat el conseller, que ha afegit que malgrat això, ha estat una reunió "cordial" i que te l'objectiu "d'arribar a un acord comú per a la protecció de l'àrea marítima.

"El Ministeri segueix amb la seva postura que és el Govern central el competent", ha explicat el conseller, que ha recordat que existeix un recurs contenciós administratiu que insta el Ministeri a complir les peticions de la Conselleria, encara que "no volen descartar arribar a un acord abans de la resolució del mateix", ha declarat, per la qual cosa "hi seguiran treballant".

Com a conseqüència de l'ampliació, Cabrera es converteix amb el major parc nacional d'Espanya, incloent-hi els terrestres. Compta amb un total de 90.800 hectàrees amb màxima protecció, "un veritable santuari per a cetacis i grans peixos migradors, així com per a bancs de corals profunds, i una important zona d'alimentació per a les aus marines, algunes molt amenaçades", segons el Ministeri per a la Transició Ecològica.

L'ampliació del parc marítim del Parc Nacional de Cabrera requereix la contractació de recursos humans i materials, entre els quals es troben dotze nous treballadors, segons va informar l'antiga Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca el febrer passat després de reunir-se amb representants de l'Organisme Autònom de Parcs Nacionals (OAPN).