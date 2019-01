Mobilitat instal·la tres punts fixos de control de velocitat per radar al centre de Palma

Publicado 23/1/2019 13:06:20 CET

L'Àrea de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma ha instal·lat les tres caixes fixes que contindran el punt mòbil per al control de velocitat dels vehicles dins Palma, amb l'objectiu de "millorar la seguretat vial a punts transitats, concorreguts i conflictius de la ciutat".

Segons ha informat Cort en un comunicat, es tracta d'un sistema inclòs dins el contracte de semàfors i manteniment i gestió de la mobilitat que entrarà en funcionament quan s'instal·li la senyalització que indica que hi ha un punt controlat per radar.

Per al regidor de Mobilitat, Joan Ferrer, "els radars a Palma són una novetat que s'inclou per primera vegada en el casc urbà" a causa que "la ciutat necessita millorar el control per poder garantir calmar el trànsit".

Aquesta mesura s'inclou dins del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) i dins del Pla de Seguretat Vial Local, que contempla que aquest radar mòbil s'instal·li de forma aleatòria entre els tres punts i no sempre en el mateix lloc.

Els punts es troben al carrer Miquel Lladó davant el carrer Bernat Pomar i amb sentit de circulació cap al centre de Palma, amb una velocitat limitada a 50 km/h. El segon punt està al carrer Manacor entre els nombres 99 i 101 i en sentit de circulació cap a Les Avingudes, amb una velocitat limitada a 40 km/h.

Finalment, el tercer punt està en el passeig Cristòfol Colom (antiga avinguda Gabriel Roca) situada entre el carrer Moll Vell i davant el carrer Antoni Maura en sentit cap a Andratx. En aquest punt la velocitat està limitada a 50 km/h.