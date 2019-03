Modifiquen el Decret regulador d'escoles infantils per incloure mesures d'equitat

Publicado 15/3/2019 14:59:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha anunciat aquest divendres l'aprovació de la modificació del Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s'estableix i regula la xarxa d'escoles infantils públiques i els serveis per a l'educació de la primera infància de Balears, per incloure mesures d'equitat.

"Aquesta modificació és un pas imprescindible per poder aplicar les mesures acordades per la Comissió Tècnica de Treball de l'etapa educativa de 0 a 3 anys, en la qual participen experts en la matèria", ha explicat en roda de premsa.

La Comissió Tècnica de Treball ha elaborat unes propostes de modificació de la normativa i de mesures urgents per a l'equitat que recullen les principals recomanacions orientades a garantir l'accés dels nens al primer cicle de l'educació infantil, en les quals es remarca la necessitat de garantir una inversió suficient per consolidar i promoure una etapa educativa de 0 a 3 anys de qualitat.

En aquest sentit, amb la modificació del Decret 131/2008 es pretén augmentar l'accessibilitat i la qualitat dels serveis de l'educació infantil, així com permetre que també puguin rebre ajudes els nens de les famílies més vulnerables socialment, encara que estiguin matriculats en un centre privat.

Aquests centres constituiran una xarxa educativa complementària a la xarxa de guarderies públiques per garantir el dret a l'educació dels nens, sempre que subscriguin el conveni corresponent i compleixin el que s'estableix en la disposició addicional segona d'aquest mateix decret, que ara es modifica.

PRINCIPALS MODIFICACIONS

Entre d'altres, es modifiquen l'article 4 i l'article 8, de manera que també es puguin convocar ajudes per a guarderies municipals per a l'escolarització de les famílies en risc d'exclusió social.

També, l'article 20, en el qual s'amplia la composició de la Comissió de Planificació per incloure cinc representants de les famílies dels nens escolaritzats en centres de primer cicle d'educació infantil i fins a cinc representants de personal docent i no docent, que hauran de ser membres sindicals.

Així mateix, la disposició addicional segona, que inclou les ajudes individuals de menjador i altres ajudes, beques i bonificacions de les quotes d'escolarització per a centres privats en les mateixes condicions que les escoles infantils públiques.

A més, actualment s'està treballant en la modificació del Decret 60/2008 per facilitar l'autorització com a centres d'educació infantil dels centres que atenen regularment a nens de fins el 3 anys sense autorització educativa, flexibilitzant els requisits amb la consideració d'aquests centres com a centres singulars.

APOSTA PER L'EDUCACIÓ 0-3

El pressupost del 2019 de la Conselleria d'Educació i Universitat ja preveu per a la Direcció general d'Innovació i Comunitat Educativa un increment del 38,41 per cent, fins a arribar a 16.456.547 euros.

Aquest increment es deu en bona part a les inversions destinades a donar compliment a les mesures d'equitat proposades per la Comissió de 0-3 Anys, que inclouen: 3.500.000 euros (900.000 euros més) per a les ajudes de menjador, en previsió d'incloure dins de la convocatòria les guarderies de 0-3 anys.

També es preveuen 4.500.000 euros (2.400.000 euros més) per a ajudes a les guarderies i a l'escolarització, i la dotació de 18 docents més per als equips d'atenció primerenca (EAP) per al curs 2019-2020.

La incorporació d'aquests docents suposarà una inversió de 270.000 euros en l'últim quadrimestre del 2019, fins a arribar a un total de 810.000 euros durant tot el curs 2019-2020.