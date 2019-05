El Museu Etnològic de Muro disposarà per primera vegada en la seva història d'un tècnic que s'incorporarà aquest dilluns

Publicado 30/5/2019 17:14:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Maig (EUROPA PRESS) -

El Govern ha augmentat de forma progressiva durant aquesta passada legislatura la dotació pressupostària del Museu de Mallorca i aquests últims dos anys s'han creat dues noves places a l'equipació, permetent ara la incorporació d'un tècnic a la Secció Etnològica de Muro.

Segons ha informat la Conselleria de Cultura, Participació i Esports en un comunicat, encara amb la delegació de competències de gestió del Museu de Mallorca al Consell Insular de Mallorca, el Govern segueix gestionant el personal que treballa a l'equipament.

El Pla de Cultura preveu una planificació de mesures, a curt, mitjà i llarg termini, per a la millora de les equipacions dependents del Govern per dotar-los de les eines necessàries per a una bona gestió.

En el cas del Museu Etnològic de Muro, una de les seccions del Museu de Mallorca, el Pla Estratègic de Patrimoni concreta, entre altres actuacions, la necessitat prioritària de dotar-ho de personal tècnic.

És per això que en compliment de la línia d'actuació tres del Pla de Cultura, des de la Conselleria s'ha treballat per finalment complir aquest objectiu.

Cal recordar que en el passat Consell de Govern de dia 17 de maig es va aprovar el Decret pel qual es desplega la Llei de museus de Balears, a proposta de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern i que està vigent des del Dia Internacional dels Museus.