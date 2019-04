'Nàufrags de l'evolució' es projectarà aquest dijous a CineCiutat per als alumnes de l'IES Sineu i CC Pius XII

Publicado 10/4/2019 13:09:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha presentat aquest dimecres l'última projecció audiovisual del programa didàctic 'Viu la cultura' per a aquest curs 2018-2019, el documental sobre naturalesa 'Nàufrags de l'evolució' que es projectarà al CineCiutat dijous que ve dia 11 d'abril per als alumnes de l'IES Sineu i del CC Pius XII.

Segons ha informat la Conselleria de Cultura en un comunicat, la cinta està filmada i presentada pel menorquí Toni Escandell de la productora Paleártica Films.

Amb aquesta projecció finalitza el cicle de projeccions audiovisuals impulsat pel programa 'Viu la cultura' durant aquest curs 2018-2019.

'Nàufrags de l'evolució' és un documental filmat, dirigit i presentat pel menorquí Toni Escandell i coproduït per IB3 i Paleártica Films, i ha rebut diversos premis internacionals, com el premi a la Millor Pel·lícula Europea del Festival de Cinema de la Conservació de la Vida Salvatge de Nova York.

Aquesta proposta audiovisual, realitzada amb un "llenguatge clar i amè per a tots els públics" portarà els alumnes al cinema per conèixer uns personatges "especials" de les illes, com la sargantana balear (Podarcis lilfordi lilfordi) i la planta rapa mosquera (Helicodiceros muscivorus), ambdues espècies endèmiques.

Durant el curs del documental, Toni Escandell presenta alguns dels comportaments que han adoptat les sargantanes per poder subsistir en un illot costaner (l'illa de l'Aire) en el qual els recursos alimentaris són escassos i de vegades difícils de trobar. Per aconseguir-ho, han hagut d'aprendre a treure profit de tota classe de matèria orgànica i a interactuar amb algunes de les plantes de l'illot, com per exemple la rapa mosquera, el fonoll marí i uns altres.

Aquesta cinta, segons la Conselleria, apropa els adolescents al món de la ciència i de la investigació, i posa de manifest la naturalesa i el patrimoni natural balear.