Negueruela diu que l'objectiu del Govern és "lluitar contra la desigualtat" amb iniciatives com l'Impost Turístic

Publicado 12/3/2019 11:29:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, ha defensat que "l'objectiu d'aquest Govern és lluitar contra la desigualtat en tots els àmbits" mitjançant iniciatives com l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) o mesures concretes per lluitar contra l'explotació laboral.

"És l'objectiu bàsic d'aquest Govern i hem lluitat contra la desigualtat en diferents àmbits, amb polítiques econòmiques redistributives i predistributivas", ha explicat en el ple d'aquest dimarts.

El conseller ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta del diputat de Podem Carlos Suara sobre quina opinió té el Govern sobre la desigualtat econòmica de Balears.

Així mateix, ha assenyalat que "la renda social garantida és un exemple de política redistributiva per millorar la vida de les persones que més ho necessiten", igual que l'Impost Turístic "ajuda a afavorir un altre tipus de polítiques públiques".

A més, ha recordat que Balears és la regió on "més augmenten els salaris". En concret, ha detallat que els treballadors de l'hostaleria veuran com "en dos anys ha pujat un 10 per cent el seu salari".

Pel que fa a les polítiques predistributives, ha destacat les mesures contra l'explotació laboral o els programes destinats als més joves perquè "aconsegueixin un contracte en empreses públiques si no aconsegueixen ocupació en acabar els seus estudis". "Queda molt per fer i per això creiem que hem de seguir governant", ha conclòs.