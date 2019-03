Neix la primera xarxa de comunicació feminista de Balears

Publicado 4/3/2019 16:41:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera xarxa de comunicació feminista de Balears, Comfem, s'ha creat a les Illes amb l'objectiu d'introduir la perspectiva de gènere en el sector i frenar les discriminacions i comportaments masclistes que sofreixen les dones en aquesta professió.

Segons han informat en un comunicat, Comfem neix com un col·lectiu de dones del món de la comunicació balear sorgit arran del moviment Les Periodistes Parem, que va sorgir l'any passat en tot el país.

Comfem està constituïda com una xarxa informal de la qual pot formar qualsevol dona que estigui o hagi estat en el món de la comunicació de les Illes i vulgui participar per a aportar l'òptica feminista a la professió.

Segons han explicat, les fundadores de la xarxa tenen clara la "funció social dels mitjans de comunicació, que sovint invisibilizan a les dones i contribueixen a reproduir estereotips sexistes".

Així, aquesta xarxa busca aconseguir una professió sense discriminacions de cap mena cap a les dones i combatre les injustícies del masclisme en la societat balear, així com aplicar la perspectiva de gènere a la realitat que s'explica des dels mitjans de comunicació.

Per a aconseguir aquests objectius, Comfem vol constituir-se com a òrgan assessor, observatori de mitjans i vol oferir un directori d'expertes a professionals de la comunicació, un treball que ja està en marxa i que pretén que les dones deixin d'ocupar els mitjans com a testimonis i passin a ser veus expertes i que aportin coneixement.

"El feminisme també és necessari per a millorar el periodisme, entès no només des de les persones que redacten la informació, sinó també des d'aquelles que la graven, fotografien, corregeixen o comparteixen informació des de gabinets o institucions", apunta Comfem, que forma part de la Xarxa Estatal de Comunicadores Feministes.