Noguera: "Hagués estat divertit que Bauzá fos candidat a l'alcaldia de Palma"

Publicado 3/4/2019 13:37:01 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de MÉS per Palma a Cort, Antoni Noguera, ha dit aquest dimecres que "hagués estat divertit que Bauzá fos candidat a l'alcaldia de Palma", arran de què el president de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, hagi anunciat el fitxatge de l'exdirigent del PP i expresident del Govern José Ramón Bauzá per a la llista al Parlament Europeu que presentarà el seu partit per als comicis del 26 de maig.

Així ho ha manifestat preguntat per periodistes en declaracions sobre un tema municipal, en les quals ha afegit que la ideologia de Bauzá "tira molt a la dreta, igual que Cs", i ha afegit que "sembla que una competició entre partits per veure qui ho és més".

"Respect totalment el partit i la seva persona però no comparteixo el 90 per cent de la seva ideologia", ha conclòs Noguera.