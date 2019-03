Noguera respon Habtur: "El 53% de l'oferta de lloguer vacacional que ha disminuït a Palma sempre ha estat il·legal"

Publicado 3/3/2019 16:59:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha respost la patronal del Lloguer Turístic de Balears (Habtur) apuntant que "el 53 per cent de l'oferta de lloguer vacacional que ha disminuït a Palma sempre ha estat il·legal".

Així s'ha expressat l'edil a través de les xarxes socials en resposta a Habtur després que l'entitat anunciés aquest dissabte que el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha admès a tràmit un recurs presentat per la patronal del lloguer turístic contra la zonificació de Palma aprovada pel Consistori.

"El que obvia intencionadament Habtur és que el 53 per cent de l'oferta que ha disminuït sempre ha estat il·legal. Per aquest motiu la rebaixa és molt bona notícia per a la ciutat. Hem actuat d'acord a la llei, pensant en l'interès general, l'accés a l'habitatge i els veïns", ha manifestat Noguera a través del seu compte de Twitter.

Cal recordar que Habtur ha titllat la prohibició del lloguer turístic en plurifamiliares de Palma de mesura "injusta, salvatge i radical" i ha afegit que ha suposat "que més del 53 per cent de l'oferta de lloguer vacacional hagi desaparegut a Palma".