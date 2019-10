Normalitat en les carreteres de Mallorca, fins i tot a Son Castelló, on s'esperaven concentracions per la sentència

Publicado 18/10/2019 10:53:30 CET

El tuit que alertava de la concentració en l'accés a Son Castelló. - TWITTER

PALMA DE MALLORCA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El trànsit en les carreteres de Mallorca ha discorregut aquest divendres al matí amb normalitat, fins i tot en l'accés al Polígon de Son Castelló, on per xarxes socials s'havia indicat que hi hauria possibles concentracions per la sentència del procés.

Tant la Direcció general de trànsit, la Policia Local i la Nacional han explicat a Europa Press que no ha acudit ningú a la suposada convocatòria, de la qual ha alertat el compte de Twitter Joves En Defensa D'Espanya.

D'altra banda, a la xarxa de missatgeria instantània WhatsApp, es va distribuir un missatge en el qual es pot llegir: "Tallem l'entrada al poligon Son Castelló (Palma) Divendres als 07.00 am, motiu: sentència". El missatge anava acompanyat d'un llaç groc i un cor.

En el tuit de Joves En Defensa D'Espanya, es pot llegir: "el divendres 18 diversos grups de separatistes intentaran bloquejar l'entrada del polígon son Castelló de Palma, devem mobilitzar-nos i sortir amb banderes espanyoles i fer-los front". "Per Mallorca i per Espanya", acaba.

Abans de les 07.00 hores, hora en la qual suposadament estava convocada la concentració, dotacions de la Policia Local i la Policia Nacional ja estaven a la zona però tots dos cossos policials han explicat que no hi ha hagut "cap" tipus de problema.

Des de les càmeres de control de trànsit tampoc s'ha detectat cap moviment inusual.