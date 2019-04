Norwegian arriba a un acord amb USO i Sepla per "minimitzar" l'impacte del tancament de la base de Mallorca

Publicado 25/4/2019 20:30:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La companyia aèria Norwegian ha arribat a un acord amb el sindicat de tripulants en cabina (TCP), USO, i el de pilots, Sepla, per "minimitzar", "en la mesura del possible", l'impacte del tancament de la base a Mallorca.

En un comunicat emès per Norwegian, s'ha informat que aquest acord contempla diferents propostes per als tripulants, tant pilots com TCP, basats fins avui a Palma.

En aquest sentit, se'ls ofereix el canvi en les pautes de treball, els beneficis socials, les compensacions per mudança i facilitats en les suspensions de contracte, les reduccions de la jornada laboral i la sol·licitud d'excedències voluntàries.

Així mateix, també se'ls permet la possibilitat de canviar de base operativa i de flota d'acord amb les condicions específiques establertes en l'acord.

Amb tot, Norwegian considera que l'acord és "positiu per a totes les parts involucrades" i creu oportú reconèixer a USO i Sepla pel resultat obtingut.

Cal recordar que la companyia aèria va anunciar una reducció de costos que incloïa el tancament de les seves bases a Palma de Mallorca, Gran Canària i Tenerife i reduccions de capacitat en algunes altres rutes, com, per exemple, la que connecta Palma amb les ciutats de Copenhaguen, Oslo, Dusseldorf i Hèlsinki.