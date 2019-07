El nou decret per a l'escolarització establirà un repartiment "més equilibrat" d'alumnes a partir del curs 2020/2021

Publicado 30/7/2019 12:20:03 CET

El conseller d'Educació i Universitat, Martí March (centre), presenta el nou decret d'admissió escolar per alumnes a Balears el curs 2020-2021.

El conseller d'Educació i Universitat, Martí March (centre), presenta el nou decret d'admissió escolar per alumnes a Balears el curs 2020-2021. EUROPA PRESS

PALMA DE MALLORCA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nou decret d'admissió d'alumnes de Balears, que funcionarà partir del curs 2020/2021 i serà aprovat divendres que ve pel Consell de Govern, establirà un repartiment "més equilibrat" dels alumnes, entre els diferents centres de les Illes.

Així ha informat aquest dimarts en roda de premsa el conseller d'Educació, Universitat i Recerca, Martí March, qui també ha declarat que aquesta normativa pretén millorar la distribució, tant a centres públics com privats, especialment d'aquells amb una necessitat específica de suport educatiu (NESE), per evitar l'existència de "centres gueto".

El decret estableix una reserva de places a cada centre per a l'alumnat NESE, fins al final del període de matrícula. A més, aquests col·legis no podran rebre quantitats de diners per part de les famílies en concepte de reserva de matrícula, i hauran de publicar tots els detalls dels seus projectes educatius a la seva pàgina web, en cas de tenir-la.