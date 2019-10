El nou hospital Sant Joan de Déu d'Inca compta amb 80 llits i un hospital de dia

Publicado 21/10/2019 14:10:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'hospital Sant Joan de Déu d'Inca, que s'ha inaugurat aquest dilluns, compta amb 80 llits i un hospital de dia per donar servei als habitants de la Comarca donis Raiguer de l'Àrea de Tramuntana, prestant els mateixos serveis que al centre mèdic de Palma.

Segons ha informat el Govern en una nota de premsa, el nou hospital s'integra dins de la xarxa d'hospitals que formen part del Pla Estratègic d'Atenció a la Cronicitat del Govern balear.

A més disposa d'una superfície total de 6.000 metres quadrats, les obres dels quals s'han realitzat durant 17 mesos, des que el 4 de juny de 2.018 es posés la primera pedra

UNA INVERSIÓ DE 12 MILIONS D'EUROS.

D'altra banda, el Govern ha destacat que la construcció d'aquest centre ha estat possible gràcies a la modificació del Decreto llei 3/2013 sobre la xarxa hospitalària pública aprovada per unanimitat en el Parlament al desembre de 2017, la qual cosa ha permès ampliar el conveni dels hospitals sense ànim de lucre amb el Servei de Salut de Balears de 10 a 20 anys.

En aquest sentit, l'Ordre Hospitalària Sant Joan de Déu ha invertit 12 milions d'euros en aquest nou hospital que, segons ha informat l'Executiu balear, mantindrà la mateixa cartera de serveis que a Palma, com a centre de referència en rehabilitació i neurorehabilitación, geriatria i cirurgia ortopédica.

A BALEARS HI HA DIAGNOSTICADES 10.000 MALALTS CRÒNICS

La construcció del nou centre hospitalari forma part de l'objectiu estratègic del Govern d'atendre a la cronicitat, atès que actualment un 15 per cent de la població balear té més de 65 anys i s'espera que dins de 15 anys el percentatge sigui d'un 20 per cent. Actualment, unes 10.000 persones estan diagnosticades com a pacients de malalties cròniques complexes solament a Balears.

L'objectiu del centre, per tant, i sempre segons el Govern, és "fomentar l'autonomia, l'autocuidado i l'apoderament dels pacients i de les seves famílies, impulsar el caràcter integral del model d'atenció als malalts crònics i servir de model d'atenció a altres hospitals dedicats a la cronicitat".

A la inauguració han assistit la presidenta del Govern, Francina Armengol; la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez; el president del Parlament de les Illes Balears, Vicenç Thomàs; la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera; el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull; el director general del Servei de Salut, Juli Fuster; el superior general de l'Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu, el germà Jesús Etayo; l'alcalde d'Inca, Virgili Moreno, i el director gerent de l'Hospital, Joan Carulla.