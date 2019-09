El nou jutjat d'Eivissa torna a sofrir inundacions en alguns passadissos, segons el CSIF

Publicado 12/9/2019 16:53:06 CET

EIVISSA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nou edifici dels jutjats d'Eivissa ha tornat a sofrir inundacions en alguns passadissos, segons ha confirmat a Europa Press el sindicat CSIF.

Segons han explicat, hi ha hagut "alguna embassada en alguns passadissos", la qual cosa posa de manifest "el que és l'estructura d'aquest edifici", l'entrega del qual ha estat recepcionada.

El sindicat ha lamentat que "sembla que no s'hagi pres cap mesura" per solucionar aquest problema, que ja va tenir lloc fa dues setmanes, quan fortes precipitacions van inundar la planta soterrani, de l'edifici judicial.

Des de CSIF han afirmat que creien que "havia acabat un cicle", encara que ara es troben amb una nova seu "que comença a tenir els seus punts fluixos".

El sindicat no ha pogut precisar on s'han produït aquesta vegada les inundacions, ja que no tenen accés a l'immoble, però creuen que el soterrani sí s'haurà vist afectat perquè és la zona "més vulnerable".

Les possibles inundacions en la planta soterrani és el que "més preocupa" al sindicat, segons han afirmat, i "s'han de prendre mesures".

"El trasllat és imminent i han de prendre mesures per tots els mitjans i a marxes forçades. No és de rebut que en una seu judicial nova, que s'entén que ha d'estar absolutament segellada, passi això. És un autèntic despropòsit i una situació lamentable", han afegit.

Sobre les explicacions ofertes des de Delegació del Govern fa dues setmanes detallant les causes que van provocar les inundacions, han afirmat que "aquí no cap excusa que valgui i cal ser realista".