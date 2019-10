Obert el termini per cobrir les 123 places de Policia Local de Palma

Publicado 3/10/2019 13:16:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dijous la convocatòria per al procés selectiu d'un total de 123 places de Policia Local de Palma i que, més concretament, 101 corresponen a torn lliure i les 22 restants es convoquen mitjançant procés extraordinari, segons ha informat Cort en una nota de premsa.

Es preveu que els nous policies s'incorporin al cos al llarg de l'any 2020 i, respecte a les funcions, "la major part seran de barri". "Volem potenciar la policia comunitària, de proximitat, preventiva, que es nodreixi del contacte amb els veïns", ha explicat la regidora de Seguretat Ciutadana, Joana Maria Adrover.

Segons ha afegit Adrover, l'objectiu de l'Ajuntament és convocar de forma periòdica processos selectius perquè "s'aconsegueixi la normalitat en la plantilla després de 10 anys sense cap convocatòria".

El regidor d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, Adrián García, ha precisat, per la seva banda, que les places que es convoquen són reposició d'efectius i provenen de jubilacions i excedències que s'han anat produint en l'última dècada i que no s'havien cobert.

Així, les persones interessades a accedir a la plantilla de la Policia Local poden presentar les seves sol·licituds entre el 4 i el 24 d'octubre. Les instàncies es poden trobar a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament.

García ha recordat que en aquesta convocatòria de nous efectius i les següents, s'aplicarà el Pla d'Igualtat de l'Ajuntament, i la llei de coordinació dels policies locals de les Illes i es reservarà un 40 per cent de places per a dones, "que estan infrarrepresentades en el cos".

En aquest sentit, a dia d'avui, en la plantilla de la Policia Local de Palma, el 90,36 per cent del personal són homes i el 9,61 per cent són dones. La Llei de coordinació de Policies Locals obliga al fet que entre el 25 per cent i el 40 per cent de les places de policia ha de ser per a dones.