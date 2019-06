Obert el termini per a les ajudes de l'ICIB a l'intercanvi entre Balears i projecció exterior de projectes audiovisuals

Publicado 7/6/2019 19:26:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern, per mitjà de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, ha obert aquest divendres el termini de la convocatòria de subvencions de 2019 per recolzar a l'intercanvi entre Balears i a la projecció exterior de projectes audiovisuals, que a partir d'aquesta edició assumeix el nou Institut d'Indústries Culturals de Balears (ICIB).

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, aquesta convocatòria té per objecte contribuir a l'intercanvi entre Balears i a la projecció exterior de projectes audiovisuals dels professionals i les empreses audiovisuals de la regió durant el període comprès entre l'1 de desembre de 2018 i el 30 de novembre de 2019 per fomentar l'intercanvi cultural i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, així com entre Balears i l'exterior.

Les despeses han de ser respecte de l'activitat subvencionada i dins del període esmentat. El termini per presentar les sol·licituds s'obre a partir d'aquest divendres i estarà obert fins al 15 de setembre de 2019.

Si bé cal recordar que per a les activitats que s'hagin dut a terme entre l'1 de desembre de 2018 i el 30 de juny de 2019, les sol·licituds s'han de formalitzar entre el 7 i el 30 de juny de 2019.

Per a la resta de sol·licituds, amb activitats que tinguin lloc a partir de l'1 de juliol de 2019, les sol·licituds s'han de formalitzar amb un mínim de deu dies hàbils abans de l'inici de l'activitat.

Aquest any la línia mobilitat, que cobreix principalment desplaçaments, allotjaments i acreditacions per assistir a diferents esdeveniments s'ha ampliat a tothom.

D'altra banda, la línia de projecció exterior o internacionalització cobreix, a més, les despeses d'altres conceptes com per exemple traducció, adaptació i incrustació de subtítols; producció de teasers, tráilers o screeners, així com producció i edició de material promocional i accions publicitàries i d'estratègia.

A aquestes ajudes es destina, per a l'any 2019, un import total de 160.000 euros. L'import màxim anual que es pot concedir per a la modalitat de mobilitat és de 15.000 euros per sol·licitant durant tot el període subvencionable d'aquesta convocatòria.

Cada zona en concret té una quantitat determinada assignada per concepte que el beneficiari pot percebre íntegrament sempre que no se superi el màxim estipulat.

En relació a les activitats relacionades amb la projecció exterior, la subvenció cobreix com a màxim el 50 per cent del cost total del pla d'exteriorització fins a un màxim de 25.000 euros, sempre que l'acumulat amb altres ajudes de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l'exercici fiscal corrent i els dos anteriors no superi l'establert en la normativa europea. L'import mínim a sol·licitar és de 600 euros.