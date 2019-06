Obert el termini per sol·licitar les ajudes al menjador del curs 2019-2020

Publicado 3/6/2019 13:18:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Educació i Universitat acaba de publicar en el Butlletí Oficial de Balears (BOIB) la convocatòria de les ajudes de menjador escolar del curs 2019-2020.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, les ajudes compten amb una inversió de 3.500.000 euros que suposen un increment de la dotació en 900.000 euros respecte a l'actual curs.

Cal destacar que la nova convocatòria per al curs vinent també s'obrirà a l'alumnat de 0-3 anys tant d'escoletes públiques com a privades. Aquesta mesura correspon a la voluntat de donar compliment a les mesures d'equitat proposades per la Comissió de 0-3 Anys.

El curs actual compta amb 4.236 beneficiaris --1.673 alumnes de centres concertats i 2.563 de centres públics--.

Curs darrere de curs s'ha incrementat la demanda d'ajudes de menjador a causa de, essencialment, a les novetats implantades en el procediment, la dotació i els beneficiaris.

Aquesta convocatòria s'incrementa des del curs 2015-2016 (1.100.000 euros) al 2019-2020 (3.500.000), la qual cosa suposa un increment de 2.400.000 euros.

Tots els interessats a sol·licitar una ajuda de menjador escolar tenen fins al proper 19 de juny.