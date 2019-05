Obert el termini per sol·licitar una plaça de lloguer en l'aparcament per a bicicletes de Pere Garau

Publicado 24/5/2019 13:42:08 CET

S'ofereixen 36 places a un preu de 2 euros al mes

PALMA DE MALLORCA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

La Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes (SMAP) de Palma ha obert el termini per sol·licitar el lloguer d'una plaça en el nou aparcament per a bicicletes de Pere Garau.

Segons ha informat l'Ajuntament aquest divendres en una nota de premsa, el contracte es podrà formalitzar a partir del 10 de juny. En total, s'ofereixen 36 places a un preu de 2 euros al mes.

L'aparcament es troba en el local situat al carrer Bartomeu Torres, 21, en l'encreuament amb el carrer Pere Llobera. S'ha habilitat com a estacionament de bicicletes i s'ha dotat de vídeovigilància i alarma.

D'aquesta manera, l'Ajuntament pretén oferir places d'aparcament segur per a les bicicletes, en una zona amb alta densitat de població on els habitatges residencials no permeten l'emmagatzematge d'aquests vehicles. L'objectiu és promoure la mobilitat sostenible integrant l'ús de la bicicleta a la ciutat.

La SMAP compta amb 288 places per a bicicletes repartides entre els aparcaments de Via Roma, Antoni Maura, Santa Pagesa, Parc de Sa Riera, Marquès de la Sènia, Manacor, Comte d'Empúries i Comtat del Rosselló.

COM SOL·LICITAR LA PLAÇA

La inscripció es pot fer a les oficines de la SMAP, que es troben al carrer Sant Joan de la Salle, 6, en horari de 8.30 a 14.30 hores.

Per formalitzar l'abonament ha d'és necessari estar registrat en Biciregistro.es. Es pot sol·licitar més informació per correu electrònic o per telèfon.