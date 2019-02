Obren la convocatòria d'ajudes per impulsar l'economia circular finançada amb 700.000 euros de l'ITS

Actualizado 1/2/2019 12:06:51 CET

El conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha anunciat aquest divendres que s'ha obert a entitats i a empreses la convocatòria d'ajudes per impulsar l'economia social i circular, gestionar de manera sostenible els residus turístics i crear llocs de treball per a persones amb el risc d'exclusió, finançada amb 700.000 euros de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS).

En un comunicat emès per la Conselleria, s'ha informat que els interessats tenen fins al 12 de febrer de termini per presentar les sol·licituds i, així mateix, s'ha explicat que la convocatòria està adaptada als objectius de l'estratègia Europa 2020.

Aquesta estratègia, adoptada pel Consell Europeu el 17 de juny del 2010, fixa entre els principals objectius l'ús eficient dels recursos i "tracta de substituir una economia lineal, basada a extreure, produir, consumir i tirar, per una economia circular en la qual es reincorporin al procés productiu els materials que contenen els residus per a la producció de nous productes o matèries primeres".

En termes més concrets de la convocatòria, podran ser objecte de finançament les actuacions dutes a terme des del 7 de juny de 2018 fins al 6 de desembre de 2019 i que tinguin com objectiu afavorir models d'economia circular i implementar o ampliar, incloent la compra de maquinària, per a la prevenció i la preparació per a la reutilització de residus.

En concret, es consideren inversions subvencionables els projectes de les categories de reutilització de productes, preparació per a la reutilització de residus, compostatge, regeneració i reciclatge d'olis i greixos comestibles usats i se subvencionarà, com a màxim, un 80 per cent del total del cost de les actuacions

També ha assistit a l'acte de presentació el director general de Qualitat Ambiental, Educació Ambiental i Residus, Sebastià Sansó, qui, per la seva banda, ha explicat que el projecte té la finalitat de "donar impuls a iniciatives d'entitats privades, amb un clar objecte social i ambiental" i "que ajudin en la transició cap a un model d'economia circular".

"És una acció més d'entre totes les que hem fet al llarg de la legislatura a fi que la nova Llei de residus pugui ser aplicable des del mateix moment de la seva aprovació", ha remarcat Sansó.