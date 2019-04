Ortega Smith participa el divendres a Eivissa en un acte de Vox

Publicado 3/4/2019 13:24:29 CET

EIVISSA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Vox Espanya, Javier Ortega Smith, participarà divendres que ve a Eivissa en un acte de la formació.

Vox Eivissa i Formentera ha assegurat que condicionarà sales i espais annexos al Centre Cultural de Jesús, on es desenvoluparà l'esdeveniment, per acollir a la "gran quantitat" de persones que estan mostrant el seu interès per acudir a l'acte polític.

"Els afiliats poden recollir les entrades que se'ls reserven amb caràcter preferent", ha explicat el president de Vox Eivissa i Formentera, Jaime Díaz de Entresotos, qui ha assegurat que l'obertura de la seva seu "ha suposat un flux creixent de persones que s'interessen per Vox".

A l'acte del divendres, que començarà les 20.30 hores, a més d'Ortega Smith participaran també, entre uns altres, el president de Vox Balears, Jorge Campos, o la número 1 al Congrés, Malena Contestí.