Palma acull al juliol el festival Atlàntida Film Fest

Publicado 10/6/2019 17:27:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Juny (EUROPA PRESS) -

Palma acollirà des de l'1 fins al 7 de juliol la novena edició del festival Atlàntida Film Fest, mentre que a Filmin la programació es podrà veure de forma 'online' des de l'1 de juliol fins a l'1 d'agost.

Així ho ha presentat a Ca n'Oleo, la nova seu del festival, el director de la trobada i cofundador de Filmin, Jaume Ripoll, qui ha explicat que Europa continua sent l'eix de la programació de l'Atlàntida composta aquest any per 110 títols d'un total de 25 països.

En termes més concrets, hi haurà 41 estrenes absolutes a Espanya, 51 òperes primeres i 44 títols dirigits per dones i a Palma es podrà veure una selecció composta per 44 títols, un 15 per cent més que el passat any.

Ripoll ha anunciat que el director britànic Ken Loach apadrinarà l'edició d'aquest any i rebrà a Mallorca el premi 'Masters of Cinema' en reconeixement a la seva trajectòria.

"Ken Loach és sens dubte un dels directors europeus més rellevants, en el seu extens palmarès figuren dues Palmes d'Or per 'El viento que agita la cebada' i 'Yo, Daniel Blake', també posseeix un Lleó d'Or Honorífic del Festival de Venècia i l'Ós Honorífic del Festival de Berlín, entre altres reconeixements", ha afegit Ripoll.

Així mateix, Loach oferirà a més una classe magistral i el premi honorífic l'hi lliurarà Fernando León d'Aranoa durant la gala inaugural al Castell de Bellver.

També visitarà el certamen Agustí Villaronga i la seva nova pel·lícula, 'Nacido Rey', serà l'encarregada d'inaugurar el festival aquest any que relata la història del Rei Fáisal de l'Aràbia Saudita durant la seva infància.

Entre els títols més destacats de la programació d'aquest any es troben 'Only you', 'Sons of Denmark', 'Ocells sense Ales' i 'El So del Futur', entre d'altres.

Així mateix, del cinema balear s'emetrà 'Ciutat dels morts', de Miguel Eek, 'Els ulls s'aturen de crèixer', de Javier García Lerin, i 'Letters to Paul Morrissey", d'Armand Rovira i Saida Benzal, entre uns altres.

Pel que fa a la programació musical, l'encapçalarà Soleá Morente, la filla d'Enrique Morente qui interpretarà les cançons d''Ole Lorelei' i, així mateix, el grup Monterrosa debutarà a la capital balear amb la seva mescla d'electro-pop llatí, techno-pop i "desencantament millennial".

D'altra banda, l'Atlàntida Film Fest acollirà a l'illa el projecte 'Mallorca Talents Lab', un espai que permetrà a sis guionistes desenvolupar el seu projecte cinematogràfic sota la tutela d'experts del sector.

També es durà a terme per segon any Atlàntida Cinema Base, un programa impulsat per l'ESCAC i dirigit per professors de secundària amb el qual es pretén implantar la narrativa audiovisual a les aules.