Palma acull una trobada estatal de tutors del Cos Europeu de Solidaritat

Publicado 25/4/2019 13:26:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Palma acull, entre aquest dijous i diumenge que ve, una trobada estatal de tutors del Cos Europeu de Solidaritat (CES) en el qual participa més d'una trentena de persones de tot l'Estat.

Segons ha informat en un comunicat la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, l'objectiu de la trobada és oferir al col·lectiu un espai on intercanviar bones pràctiques, experiències, eines i recursos i per conèixer i confrontar-se amb altres tutors, així com per crear sinergies per al treball en xarxa en el marc d'aquest programa comunitari, nascut l'any passat, com a evolució del Servei Voluntari Europeu d'Erasmus + Joventut.

La figura del tutor té una importància cabdal en el desenvolupament dels projectes del CES, ja que són les persones encarregades de donar suport, lingüístic i pedagògic, als joves voluntaris mentre dura el projecte.

L'activitat de Palma es duu a terme creant espais oberts que facilitin la interacció entre els tutors, oferint debats d'anàlisis de situacions i necessitats i d'elaboració de propostes i tallers d'intercanvi d'experiències, bones pràctiques, eines i recursos. Es treballa en grups petits i grans per fomentar la participació activa dels assistents.

L'acte de benvinguda a la trobada, organitzat a través de la Direcció general d'Esports i Joventut, ha comptat amb la presència del director de l'Institut Balear de les Joventut (IBJove), Joan Ferrà.

El Cos Europeu de Solidaritat (CES) és un programa de la Unió Europea aprovat mitjançant el Reglament (UE) 2018/1475 del Parlament europeu i del Consell, de 2 d'octubre de 2018, que té com a objectiu crear oportunitats perquè les persones joves treballin com a voluntaris o col·laborin en projectes que beneficiïn a ciutadans i comunitats de tot Europa.

Per inscriure's al CES cal tenir 17 anys, encara que no es pot començar el projecte fins que s'hagin complert els 18. En aquests projectes poden participar persones de fins el 30 anys.

A Balears, l'òrgan competent per gestionar tots dos programes és la Direcció general d'Esports i Joventut de la Conselleria Cultura, Participació i Esports. A aquest departament, i més concretament, al Servei de Joventut, li correspon la tasca de dur a terme diferents accions per promocionar-ho al territori de Balears i assessorar a les entitats i persones interessades dels àmbits de la joventut i de l'esport en la presentació de projectes susceptibles de ser finançats amb fons europeus.