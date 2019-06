Palma i Barcelona, les dues ciutats portuàries d'Europa més contaminades per les emissions dels creuers

Publicado 5/6/2019 14:45:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Juny (EUROPA PRESS) -

Barcelona, Palma i Venècia són, per aquest ordre, les ciutats portuàries europees més contaminades per les emissions dels creuers, seguides per Civitavecchia (Roma) i Southampton, segons una anàlisi realitzada per Transport & Environment (T&I), organització la finalitat de la qual és aconseguir la sostenibilitat en l'àmbit del transport.

En concret, els creuers que van arribar a Palma el 2017 van emetre gairebé deu vegades més SOx que tots els cotxes de la ciutat. En el cas d'Eivissa, aquesta mateixa ràtio va aconseguir el valor de 7,36.

En termes absoluts, Espanya, Itàlia i Grècia, seguides d'a prop per França i Noruega, són els països europeus més exposats a la contaminació per SOx generada pels creuers.

Espanya, Itàlia i Grècia estan tan exposats a aquesta contaminació no només perquè són les principals destinacions turístiques sinó també perquè són els que tenen estàndards de nivells de sofre en el combustible marí menys estrictes, per la qual cosa es permet als creuers cremar un combustible molt més brut i amb majors nivells de sofre al llarg de les seves costes.

CREUERS MÉS CONTAMINANTS

Carnival Corporation, el major operador mundial de creuers, va emetre el 2017 gairebé deu vegades més diòxid de sofre (SOX) al voltant de les costes europees que el total dels 260 milions de cotxes de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Montenegro i Groenlàndia.

Royal Caribbean Cruises, el segon grup més gran del món en aquest sector, és el següent més contaminant en aquesta classificació, superant en quatre vegades la pol·lució emesa pel conjunt de la flota europea d'automòbils.

Les emissions de SOX formen aerosols de sulfat (SOTA4) que augmenten els riscos per a la salut humana i contribueixen a l'acidificació del medi ambient terrestre i aquàtic.

"Els creuers són ciutats flotants impulsades pel combustible més brut possible. Les ciutats estan prohibint, amb raó, els contaminants vehicles dièsel, però al temps estan donant una passada gratuïta a les companyies de creuers que expulsen gasos tòxics", ha assenyalat Faig Abbasov, coordinador de polítiques de transport marítim de T&I.

L'informe de T&I ha revelat que, el 2017, els 203 creuers que van transitar per Europa van emetre al voltant de 62.000 tones (Tn) de SOX, 155.000 Tn de NOX, 10.000 Tn de partícules (PM) i més de 10 milions de tones de CO2.

Segons l'informe, les emissions d'òxids de nitrogen (NOX) dels creuers a Europa també tenen un gran impacte contaminant en algunes ciutats.

Aquestes emissions són equivalents aproximadament al 15 per cent dels NOX emesos per tota la flota d'automòbils de passatgers d'Europa en un any. A Palma, per exemple, 87 creuers van emetre en 2017 tant NOX com una mica més de la meitat (56%) dels 245.000 automòbils de la ciutat.