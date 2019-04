Palma obté el segell de 'Ciutat Amiga de la Infància'

Publicado 2/4/2019 13:32:14 CET

L'alcalde de Palma, Antoni Noguera, i representants d'Unicef han signat un conveni pel qual es reconeix la capital balear com a 'Ciutat Amiga de la Infància' i que implica el compromís dels poders públics a promoure que nens i adolescents comptin amb espais propis per generar propostes, com el Consell de la Infància Unicef.

Segons ha informat Cort en un comunicat, el segell de reconeixement es va obtenir al novembre de 2018 a Oviedo, no obstant això, la signatura d'aquest s'ha dut a terme aquest dimarts a Cort.

El conveni estableix el reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància per un període de quatre anys i compromet l'Ajuntament a informar, sensibilitzar i dinamitzar la ciutadania, promoure la participació infantil i actuar a favor de la infància en tots els àmbits possibles d'acord amb les seves competències.

Així, l'Ajuntament col·laborarà en les campanyes de sensibilització i les trucades de suport a situacions d'emergències que realitzi Unicef Comitè Español.

De la mateixa manera, s'estableix el compromís entre ambdues parts de mantenir canals d'informació, diàleg i col·laboració eficaces per desenvolupar, millorar de forma contínua i innovar en les polítiques locals d'infància i adolescència.

L'Ajuntament presentarà un informe intermedi abans de desembre de 2020 per avaluar el grau de compliment del projecte fins al moment.

CONSELL DE LA INFÀNCIA

El programa "Ciutats amigues de la infància" té com a objectiu general promoure l'aplicació de la Convenció sobre els drets del nen (ONU, 1989).

Aquest programa té com pilars fonamentals dissenyar polítiques públiques eficaces que es basin en la Convenció sobre els drets del nen, la promoció de la participació infantil i adolescent i l'impuls d'aliances entre tots els actors relacionats amb la infància a nivell municipal.