Palma registra més de 200.000 afiliacions al gener i la taxa d'atur se situa en el 10%, segons Cort

Publicado 14/3/2019 16:56:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Març (EUROPA PRESS) -

Un total de 207.937 persones es van afiliar a la Seguretat Social durant el mes de gener a Palma mentre que les dades d'atur es van situar al febrer en les 23.479 persones, amb un percentatge d'atur del 10,3 per cent, segons ha informat aquest dijous l'Ajuntament de Palma en la base a les dades de PalmaActiva.

En roda de premsa, la regidora de Turisme, Comerç i Treball del Cort, Joana Maria Adrover, ha apuntat que la xifra d'afiliacions és la més elevada de gener dels últims 13 anys i que, per la seva banda, la xifra d'aturats registrada al gener de 2019 és la més baixa del mes des de 2008.

"Si comparem l'afiliació de gener de 2019 amb la del mes de gener de 2015, la xifra s'ha incrementat un 18,6 per cent", ha apuntat Adrover, qui ha destacat que la taxa d'atur a Palma continua una tendència negativa any rere any. "Mentre la taxa d'atur a Palma el 2015 rondava el 16 per cent, actualment se situa entorn del 10,3 per cent", ha afegit.

LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA DESCENDEIX UN 11%

D'altra banda, Adrover ha destacat que la contractació indefinida durant el mes de febrer a Palma ha disminuït un 11 per cent respecte el mateix mes de l'any anterior, encara que ha subratllat que al febrer de 2019 es van registrar 2.587 contractes indefinits a Palma que es tradueixen en un 59 per cent més respecte als registrats al febrer de 2015.

Respecte a les dades d'atur de febrer, Palma va registrar 23.479 persones parades que es tradueixen en un 1,8 per cent menys respecte al mateix mes del 2018 i un 30,1 per cent menys respecte al mes de febrer de 2015. En aquest sentit, respecte al mes anterior el dades de febrer van disminuir la taxa d'atur a Palma un 1,78 per cent.

D'altra banda, Adrover ha subratllat que l'atur femení ha descendit al febrer un 2,17 per cent respecte al mes de febrer de 2018 i un 25,65 per cent respecte al mateix mes de l'any 2015.

Així mateix, l'atur registrat en joves menors de 29 anys a Palma va augmentar lleugerament un 0,98 per cent respecte al mateix període de l'any anterior encara que Cort ha remarcat que, des de 2015, l'atur juvenil a Palma ha disminuït un 23 per cent.

Quant a l'atur de majors de 45 anys, Adrover ha explicat que al febrer de 2019 es va produir una disminució del 2,29 per cent respecte al mateix període de l'any anterior i, en relació al mes de febrer de 2015, s'ha registrat una disminució del 26,36 per cent.

En la mateixa línia, l'atur de llarga durada va descendir al febrer un 11 per cent a Palma respecte al mateix mes de l'any anterior i, respecte a febrer de 2015, ha disminuït un 48,4 per cent.