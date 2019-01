Palma és la sisena ciutat més demandada en el turisme urbà en 2018, segons Atrápalo

Publicado 21/1/2019 13:57:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Palma és la sisena ciutat més demandada en el turisme urbà en 2018, segons la companyia de venda online de viatges i experiències Atrápalo, que presenta el seu 'Estudi d'Hàbits i Tendències del Turisme' en el marc de Fitur 2019, que tindrà lloc aquesta setmana en el recinte firal d'Ifema.

En concret, els viatgers han contractat el seu allotjament a la capital balear a través del portal per a una mitjana de tres nits i amb una mitjana de despesa de 280,64 euros. A diferència de l'any anterior, la despesa mitjana ha disminuït en 42,84 euros, mentre que la durada de l'estada es manté.

En referència al turisme de platja, tant Mallorca com Eivissa apareixen en la llista de les deu destinacions més sol·licitades, ocupant quarta i cinquena posició, respectivament.

El preu mitjà per reserva d'allotjament a Mallorca, que ha descendit un esglaó, ha estat de 671,91 euros, 26,25 euros més que en 2017, per allotjar-se una mitjana d'entre quatre i cinc nits, mateix valor que el registrat l'any anterior.

Per la seva banda, els qui van preferir Eivissa per a les seves vacances van destinar de mitjana 782,05 euros per allotjar-se quatre nits de mitjana. Aquesta destinació illenca s'ha incorporat en aquesta edició al rànquing.

En relació a les destinacions que seran tendència en 2019 per fer una escapada, la localitat de Sant Francisco Javier, capital de l'illa de Formentera, va ser una de les més reclamades.