Palma suspèn en serveis municipals, segons l'Observatori de Serveis Urbans

Publicado 30/4/2019 11:27:19 CET

La neteja viària, el servei pitjor valorat pels ciutadans Subministrament d'aigua i transport públic, únics aprovats

PALMA DE MALLORCA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Els residents a Palma han puntuat aquest any els seus serveis municipals amb un 47 per cent de satisfacció global, nou punts menys que el 2018 i deu punts per sota de la mitjana nacional, segons els resultats del III Baròmetre de Satisfacció dels Serveis Públics impulsat per l'Observatori de Serveis Urbans (OSUR).

En un comunicat emès aquest dimarts, OSUR ha informat també que el nombre d'insatisfets amb els serveis municipals ha pujat interanualment del 24 al 31 per cent. El director general de l'entitat, Ramiro Aurín, ha considerat que hi ha "molta ideologia i poca gestió" a la capital balear, ja que la ciutat, segons la seva opinió, "torna a fer un pas enrere".

Així, únicament el subministrament d'aigua ha aconseguit millorar la seva nota respecte a 2018 i és, al costat del transport públic, l'únic servei aprovat. La neteja viària, per exemple, ha obtingut solament un 22 per cent de satisfets, 15 punts per sota de la mitjana nacional.

En concret, el servei d'aigua ha passat del 58 al 63 per cent de satisfacció, si bé se situa també per sota de la mitjana espanyola, que està al 75 per cent. A més, amb un 20 per cent d'insatisfets, Palma ha obtingut la pitjor nota en subministrament d'aigua de tots els municipis estudiats per OSUR.

Per la seva banda, el transport públic, el segon servei millor valorat a Palma, ha aconseguit un 52 per cent de satisfacció, vuit punts menys que el 2018 i cinc punts per sota de la mitjana nacional. Així i tot, el nombre d'insatisfets baixa cinc punts i està ara en el 21 per cent. Els aspectes pitjor valorats són la freqüència de pas del metre i la fluïdesa del trànsit de vehicles.

RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, CONSERVACIÓ D'ESPAIS I NETEJA VIÀRIA

Per ordre de valoració, el tercer lloc és per a la recollida d'escombraries i residus, que suspèn amb un 44 per cent en satisfacció, set punts menys que l'any passat i 14 menys que en tot el país. Encara que la freqüència de recollida aprova amb un 64 per cent de satisfets, el servei total té un 40 per cent d'insatisfets, mentre que la mitjana nacional és del 19 per cent.

En quart lloc, OSUR ha explicat que la conservació d'espais públics i cura de zones verdes ha obtingut aquest any un 28 per cent de satisfacció, 18 punts menys que el 2018 i sis punts menys que la mitjana nacional. Amb un 29 per cent d'insatisfets, aquest servei ha suspès en tots els aspectes analitzats. Els pitjor valorats són la freqüència amb la qual es realitzen tasques de manteniment i la presència de personal de manteniment als parcs i espais públics.

Finalment, amb solament un 22 per cent de satisfets, la neteja viària aconsegueix 21 punts menys que l'any anterior i 15 menys que la mitjana espanyola. El 55 per cent d'insatisfets supera les opinions favorables i se situa 18 punts per sobre de la mitjana nacional. En concret, cap aspecte d'aquest servei aconsegueix l'aprovat i la neteja dels excrements de mascotes és el que obté la pitjor valoració amb un 15 per cent.

Els resultats d'aquesta tercera edició del Baròmetre són fruit de l'enquesta realitzada per Time Consultant a 5.500 persones a les 30 localitats més poblades del país: Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Zaragoza, Màlaga, Múrcia, Palma, Las Palmas, Bilbao, Alacant, Còrdova, Valladolid, Vigo, Gijón, L'Hospitalet de Llobregat, Vitòria, la Corunya, Granada, Elx, Oviedo, Terrassa, Badalona, Cartagena, Jerez de la Frontera, Sabadell, Móstoles, Santa Cruz de Tenerife, Pamplona i Alcalá d'Henares.