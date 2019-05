El Parc Natural Es Trenc-Salobrar rebrà una inversió de tres milions d'euros

Publicado 2/5/2019 17:11:51 CET

Aquest dijous s'ha celebrat la primera reunió de la junta assessora del parc, que ha estat presidida per Guillem Xavier Pons

El parc natural marítim-terrestre Es Trenc-Salobrar de Campos rebrà tres milions d'euros en inversions directes, tal com s'ha explicat aquest dijous en la primera reunió de la junta assessora del parc que ha estat presidida per Guillem Xavier Pons.

En concret, en la reunió s'ha presentat l'informe de la memòria de gestió de 2018 i s'ha informat favorablement del Programa Anual d'Execució (PAE) de 2019, elaborat per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

L'objectiu del PAE és compatibilitzar la conservació dels elements naturals, culturals i etnològics del parc, la promoció i el desenvolupament socioeconòmic i el seu ús públic. Per a això es preveu una inversió aquest any, de 1,2 milions d'euros sense comptar amb les despeses de personal.

A aquesta quantitat, cal sumar-li dos projectes específics per al parc que seran finançats per l'Impost de Turisme Sostenible (ITS). Un d'ells, amb un pressupost de 1,03 milions permetrà l'adequació de l'edifici conegut com Ca n'Estela com a centre d'interpretació del parc.

L'altre, amb un pressupost total de 810.000 euros té un caràcter plurianual i permetrà recuperar hàbitats i ordenar l'ús públic del parc. Aquest any, s'executaran 195.000 euros.

La Junta Assessora està presidida per Guillem Xavier Pons, doctor en Biologia per la UIB i Professor Titulat d'Universitat del Departament de Ciències de la Terra (Geografia Física).

El conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha explicat que aquest parc, que s'ha posat "en marxa aquesta legislatura" se sumen a les 120.000 hectàrees protegides.

Sobre la junta assessora, Vidal ha dit que compta amb representants del Govern, Consell de Mallorca, ajuntaments de Campos i Ses Salines i de la Universitat de les Illes Balears (UIB), així com representants de les finques situades dins del parc, de les explotacions agràries i ramaderes.

Així, ha dit que en el seu si els propietaris d'aquestes finques podran expressar-se, donar la seva opinió, aclarir dubtes i aportar suggeriments.