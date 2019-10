El Parlament aprova l'establiment d'una Àrea de Control d'Emissions en el Mediterrani

Publicado 15/10/2019 16:24:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'hemicicle balear ha aprovat, en l'última part de la sessió plenària celebrada aquest dimarts, l'establiment d'un Àrea de Control d'Emissions, arran d'una Proposició No de Llei (PNL) presentada per PSIB-PSOE, Unides Podem i MÉS per Mallorca que ha comptat amb 47 vots a favor, tres en contra i cap abstenció.

La normativa fomentarà la implicació del Govern central i la Unió Europea per obligar els vaixells que operin en el mar Mediterrani a instal·lar sistemes de neteja de gasos contaminants en les seves emissions, entre altres temes.