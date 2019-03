El Parlament aprova l'estructura de l'Oficina Anticorrupció i el seu codi deontològic

Publicado 20/3/2019 14:08:29 CET

La Comissió crea nous 24 llocs de treball a l'Oficina Anticorrupció de Balears, dels quals hi ha dotats la meitat el 2019

PALMA DE MALLORCA, 20 Març (EUROPA PRESS) -

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament balear ha aprovat aquest dimecres la relació de llocs de treball (RPT) de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra Corrupció de Balears, així com el seu codi deontològic.

La relació de llocs de treball s'ha aprovat amb el suport dels partits del 'Pacte' i l'oposició del PP, El PI i Cs, per la qual cosa ha tirat endavant amb un vot de diferència. En canvi, el codi deontològic s'ha aprovat per unanimitat.

La RPT crea 24 llocs a l'Oficina Anticorrupció, tots ells de personal funcionari, si bé als Pressupostos autonòmics de 2019 hi ha dotats la meitat.

S'inclou un director adjunt; un cap d'àrea d'ètica pública, prevenció i integritat; cap d'àrea d'investigació i inspecció; cap d'àrea d'assumptes generals, recursos humans i administració econòmica; cap d'àrea d'assessorament, representació i defensa jurídica; diversos inspectors caps d'equip; caps d'unitat i adjunts a aquests; ajudants, ajudants base i secretaris personals.

Els diputats del PP, Cs i El PI han explicat el seu vot en contra perquè qüestionen la quantitat de llocs directius de lliure designació, en concret el director adjunt, els caps d'àrea, les secretaries personals i els caps d'equip. "Entenem que l'ideal seria invertir la piràmide, que siguin més de concurs específic i menys de lliure designació", ha indicat el diputat del PP Juan Manuel Lafuente, que ha ressaltat també "el grau enorme en les gratificacions extraordinàries" per al director.

La diputada de Cs, Olga Ballester, ha apel·lat a la "independència dels organismes de control del poder polític". "Una Oficina Anticorrupció on tots els càrrecs directius són de lliure designació i únicament els ajudants són personal tècnic, ens sembla que realment no és una oficina de control", ha declarat. Des del PI, Maria Antònia Sureda també ha criticat que no s'exigeixi el requisit de català des de l'inici.

Per part de Podem, el diputat Alberto Jarabo ha criticat la posició del PP i l'ha acusat de "votar en contra de la lluita contra la corrupció". A més, ha defensat que el director de l'Oficina, Jaume Far, "ha demostrat la seva independència" i ha argumentat que una manera de protegir-la" és que pugui triar les persones que treballaran a l'oficina". El diputat de Podem també ha demanat un compromís per ampliar més endavant el personal de l'organisme.

Per part de MÉS per Mallorca, el diputat Biel Barceló ha valorat que l'aprovació de la relació de llocs de treball suposa "acabar de dotar" l'Oficina i permetre que es pugui engegar. Des de MÉS consideren que l'estructura plantejada "correspon als objectius i el que marquen el Reglament i la Llei", i ha ressaltat que les retribucions s'equipessin a la Sindicatura de Comptes. També veu justificat que els llocs directius siguin de lliure designació.

Finalment, des del PSIB, María José Camps ha defensat que "un lloc de lliure designació no és el mateix que un alt càrrec" i que "necessiten igualment convocatòria pública i presentar un currículum". "És cert que la relació de llocs de treball està en el límit de retribucions i complements, però s'ha revisat i tot està dins dels paràmetres objectius aplicables", ha puntualitzat.

Quant al codi deontològic, el debat ha estat molt més breu. El PP ha explicat que votaria a favor perquè, encara que creuen que el codi "no estableix cap gran novetat", "el titular tampoc costa diners als contribuents". Per la seva banda, Podem ha recalcat que "el comportament és essencial per prevenir la corrupció" i que el codi ètic és "una declaració d'intencions" dels funcionaris, la qual cosa "ha d'estar d'acord amb el treball conjunt d'una societat que aspira a ser protegida".