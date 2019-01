El Parlament aprova la Llei d'Activitats que regula, entre altres, el 'co-working' i les 'food-trucks'

Publicado 29/1/2019 16:43:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Gen. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimarts per unanimitat la Llei de Règim Jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a Balears, una norma que regula, entre unes altres, activitats com el 'co-working', els 'food-trucks' o proves esportives i de la qual la consellera d'Hisenda a Balears, Catalina Cladera, ha destacat "el consens" que ha despertat a l'hemicicle ja que "més del 70 per cent de les esmenes s'han votat".

En la seva intervenció parlamentària, Cladera ha avançat que el nou text "agilitarà les tramitacions, donarà facilitats als ajuntaments i reforçarà el control de les il·legalitats" i ha insistit que la norma "inclou bona part" de les reclames de col·legis professionals, grups parlamentaris i col·lectius públics i privats.

