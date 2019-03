El Parlament aprova la modificació de la Llei de mediació familiar de Balears

Publicado 12/3/2019 14:23:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat en el ple d'aquest dimarts el Projecte de Llei pel qual es modifica la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de Balears, amb 38 vots a favor i 18 abstencions.

La consellera de Serveis Socials, Fina Santiago, ha agraït el treball realitzat per la Direcció de Menors i Família i pels serveis jurídics de la Conselleria, ja que durant aquesta legislatura s'han aprovat iniciatives com la Llei de família, de rendes socials o d'infància i adolescència "sense cap esmena a la totalitat".

"Aquestes lleis en aquestes condicions ens permeten ser optimistes perquè tenir lleis aprovades per unanimitat i havent consensuat molt les esmenes fa que puguin ser lleis d'ampli recorregut, com han de ser totes", ha afegit.

En concret, ha especificat que aquest Projecte de Llei modifica 18 dels 34 articles que formen la Llei, així com tres títols de la mateixa, amb l'objectiu "d'ajustar la normativa autonòmica a la Llei de mediació en assumptes civils i mercantils d'Espanya", de 2012.

Segons ha explicat, aquesta llei estatal inclou diferències pel que fa a l'autonòmica en determinar que per ser mediador es necessita tenir una formació professional o universitària, mentre que la normativa autonòmica limita l'accés a determinats graus.

"Per això la nostra llei s'ha de modificar en el sentit que determina la llei estatal perquè concreta quina és la titulació requerida per exercir la mediació", ha manifestat.

A més, en l'actual llei autonòmica és obligatori inscriure's en el registre de mediadors per exercir la mediació, quan en els reglaments de la llei estatal això no té "aquest caràcter obligatori sinó informatiu".

Per la seva banda, la diputada 'popular' Sandra Fernández ha assenyalat que des del PP s'abstindran perquè, encara que estan d'acord amb que s'adapti aquesta llei a la normativa estatal, els hagués agradat "regular en major profunditat la mediació".

Marta Maicas, de Podem, ha celebrat que no s'hagin presentat esmenes per modificar aquesta llei que considera "necessària per adaptar-la a les noves normatives".

En aquesta línia, Agustina Vilaret, de MÉS per Mallorca, Maria Antònia Sureda, del PI, Josep Castells, de MÉS per Menorca, i Xelo Huertas, del Grup Mixt, també han insistit en "la necessitat" d'aquesta modificació.