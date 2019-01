El Parlament aprova la nova Llei Agrària per "garantir el futur del sector" i "dignificar la figura dels pagesos"

Publicado 15/1/2019 14:32:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlament balear ha aprovat, amb 31 vots a favor i 19 en contra, el text articulat del Projecte de la nova Llei Agrària que, segons el conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, "garantirà el futur del sector" i "dignificarà la figura dels pagesos".

Així mateix, s'han mantingut 'vives' i s'han debatut esmenes per part Cs, El PI, PP, Podem i MÉS per Menorca i de les diputades del Grup Mixt Xelo Huertas i Montserrat Seijas, encara que cap d'aquestes ha aconseguit el suficient suport per ser aprovada a la Càmera balear.

En termes concrets, la llei cerca detallar l'ordenació general dels sectors agrícola, ramader, agroalimentari i forestal i potenciar, així mateix, el desenvolupament rural de les Illes des "d'un caràcter estratègic i funcional".

Vidal ha assenyalat que, en aquest sentit, s'estableixen tres línies d'actuació que són la "sobirania alimentaria", la consolidació d'una "renda mínima" i la promoció "d'aspectes socials", que inclogui els joves dins del sector.

En relació a les esmenes presentades, la diputada de Cs Olga Ballester ha explicat que la llei és un "pas enrere" pel que fa a la normativa vigent i que dificulta el desenvolupament i la competitivitat de les explotacions agràries.

Ballester ha detallat algunes de les esmenes 'vives' i ha explicat, per exemple, que han demanat que l'activitat agrària estigui permesa en qualsevol tipus de sòl rústic "independentment del seu nivell de protecció" encara que "sempre donant compliment a les normatives de patrimoni natural".

Per la seva banda, la diputada del Grup Mixt Montserrat Seijas ha considerat que la nova llei és "insuficient" per ampliar la capacitat de camp i, així mateix, la també diputada del Grup Mixt, Xelo Huertas, ha declarat que és "important" potenciar la producció perquè pugui competir "en igualtat" i ha considerat que hi ha una "competència ferotge" que, al seu judici, fa "difícil" la posició al mercat.

El diputat de MÉS per Menorca Josep Castells ha recordat que des del seu partit mantenen tres esmenes i les ha titllat "d'inatacables" i ha confessat que han retirat altres esmenes perquè, al seu parer, "han posat per davant la capacitat d'enteniment".

El diputat 'popular', Miquel Vidal, per la seva banda, ha qüestionat el coneixement del contingut de la Llei per part de la Càmera i ha dit que "quants saben què votaran".

"Les coses no es fan així, tenim l'obligació de pensar en les conseqüències de les decisions, els pagesos es veuran afectats, no podem prendre decisions que els dolguin", ha asseverat Vidal.

Així mateix, el 'popular' ha dit que hauria d'estar consensuat amb el sector i ha confessat que "ningú ha demanat a Vidal" una Llei nova i, en aquest sentit, ha assenyalat que es derogarà abans d'aplicar-se.

El diputat del PI, Jaume Font, ha fet també referència a aquest "consens", ha apuntat que cal ser "realista", ja que, per exemple, "quin sentit tindria una llei que tingui a veure amb formació i que CCOO o UGT no estiguessin asseguts en la Taula".

En aquest sentit, ha explicat que "no s'ha arribat a un acord amb els sindicats" i ha retret que no s'ha mantingut contacte amb la unió de pagesos.

La diputada de Podem, Marta Maicas, ha confessat que "hi ha qüestions que s'han quedat a mig camí", encara que ha considerat que la llei serà una "empenta" per resoldre els problemes dels agricultors i "les seves necessitats reals".

El diputat del PSIB, Damià Borràs, ha defensat que la normativa aconseguirà "preservar la qualitat agrària" i serà una aposta, així mateix, "per l'agricultura ecològica".

Borràs també ha desmentit les declaracions del líder del PP a Balears, Biel Company, que titllava la Llei de folklore i ha assenyalat que "no determina com han de fer el seu treball sinó que senti les bases".