El Parlament aprova per unanimitat la Reforma del seu Reglament per aconseguir "major transparència i agilitat"

Publicado 26/2/2019 14:56:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Febr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat aquest dimarts per unanimitat la Reforma del seu Reglament amb l'objectiu d'aconseguir diferents aspectes com "una major transparència, agilitat i participació ciutadana", així com "avançar d'acord als avanços de la societat".

Aquesta reforma, presentada per PP, PSIB, Podem, MÉS per Mallorca i Menorca, El PI, i tres diputats del Grup Mixt, suposa "un avanç important" que permet a la Càmera balear "reflectir la voluntat del poble amb el major consens possible".