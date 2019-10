El Parlament demana una base permanent de la UME a Mallorca amb dotacions d'efectius a Eivissa i Menorca

Publicado 22/10/2019 14:29:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha acordat aquest dimarts instar el Govern balear i al Ministeri de Defensa a realitzar les gestions necessàries perquè Balears compti amb una base permanent de la Unitat Militar d'Emergències (UME) situada a Mallorca, amb delegacions i dotacions d'efectius permanents a Eivissa i Menorca "sempre que els criteris de seguretat i de coordinació entre les administracions públiques així ho decideixin".

La votació d'aquest punt ha tingut lloc durant el debat d'una moció presentada pel PP sobre diferents aspectes de la gestió d'emergències a les Illes, amb la incorporació d'una esmena de Vox la redacció de la qual s'ha negociat entre els dos grups.

Han votat en contra de la petició MÉS per Mallorca i els dos diputats de MÉS per Menorca (Grup Mixt), i s'han abstingut els tres diputats d' El PI. Durant el debat, la diputada de Vox Idoia Ribas, que ha defensat l'esmena, ha lamentat el "vergonyós" vot en contra de MÉS anteriorment en una altra proposta similar, i ha defensat la necessitat de comptar amb un destacament a les Illes pel "dificultós" que resulta el desplaçament dels efectius quan s'ha produït una emergència.

Per la seva banda, el diputat de MÉS Josep Ferrà ha defensat reforçar els cossos d'intervenció immediata que ja tenen presència a Balears -com els Bombers-, i ha advocat per "obrir un debat" perquè la UME sigui un cos civil. En aquest punt, ha argumentat que els propis agents de la UME "estarien molt contents", perquè implicaria per a ells explicar "amb un conveni laboral" i un altre tipus de drets.

El diputat del PP José Luis Camps, que ha estat l'encarregat de defensar la moció, ha contestat a Ferrà que enfront d'emergències que obliguen a activar recursos estatals, és desitjable que aquests estiguin "a prop" i "coneguin el territori" per aportar "soltesa" a la intervenció.

Des de Cs, la diputada Patricia Guasp ha subratllat que la moció "no hauria de ser de caràcter ideològic" quan s'està "parlant de la seguretat dels ciutadans". Així mateix, per part del PSIB i Unides Podem han avisat que, a causa de les conseqüències del canvi climàtic, les situacions catastròfiques seran cada vegada més freqüents en el futur.

FINS A 19 ESMENES

Cal ressaltar que s'havien presentat un total de 19 esmenes a aquesta moció, 13 elles per part del PSIB, MÉS i Podem de manera conjunta. La proposta original del PP constava de 12 punts, dels quals s'han aprovat tres, als quals s'han afegit altres tres mitjançant esmenes. Diversos d'ells han tirat endavant amb unanimitat.

Així, en virtut del text aprovat, el Parlament ha animat al Govern a impulsar un sistema de geoposicionament dels equips d'intervenció en temps real, a protocolizar la col·laboració del Servei d'Informació Territorial de Balears (Sitibsa) en les emergències i a millorar la coordinació amb els serveis d'informació atmosfèrica per obtenir una alerta primerenca de fenòmens adversos.

Igualment, el ple del Parlament demana al Govern campanyes informatives de prevenció i protecció de la ciutadania en cas d'emergències, posant especial atenció als col·lectius vulnerables com a escolars i persones majors; i li reclama millorar els canals de comunicació per fer arribar la informació rellevant sobre possibles alertes també als turistes.

No obstant això, no han prosperat, a causa del vot contrari dels partits del 'Pacte', una sèrie de punts amb els quals el PP pretenia que el Parlament constatés la falta d'actualització del Pla Inunbal o les deficiències de formació en gestió de grans emergències; que sol·licités estudiar la viabilitat de crear un cos integrat d'actuació en cas d'emergència, entre altres mesures; o que instés el Govern a lliurar als grups parlamentaris, abans de finalitzar l'any, els informes preliminars dels dies 12 i 19 d'octubre referents a la catàstrofe de Llevant i altra documentació relacionada.