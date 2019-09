El Parlament demana cercar "altres mesures" per reivindicar els 177 milions d'euros si no hi ha un compromís al novembre

Publicado 17/9/2019 16:05:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Set. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat instar el Govern a continuar reclamant al Ministeri d'Hisenda els 177 milions d'euros pendents que l'Estat deu a Balears per la liquidació pendent del sistema de finançament autonòmic i estudiar "altres mesures si l'1 de novembre no s'ha aconseguit un compromís ferm".

La iniciativa, una Proposició No de Llei (PNL), ha estat presentada aquest dimarts en sessió plenària per la diputada del PSIB, Antònia Truyols i la de Podem, Antonia Martín. Ha estat aprovada, després d'afegir dues esmenes de MÉS per Mallorca.

En la seva intervenció, Truyols ha detallat que la pròrroga dels pressupostos generals (PGE) de 2018 provocada pel veto polític al projecte dels PGE 2019 suposa "no rebre els 177 milions d'euros", 99 dels avançaments a compte del sistema de finançament i 78 milions de la mensualitat pendent de la liquidació de l'IVA 2017.

Per la seva banda, Martín ha assenyalat que és "imprescindible" convocar el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) de manera "imminent" per trobar una solució al desfasament dels recursos previstos per aquest any 2019.

L'esmena d'addició presentada per MÉS per Mallorca, ha estat explicada per Joana Aina Campomar i demana al Ministeri d'Hisenda que compleixi el compromís del CPFF del passat 31 de juliol de 2018 de rebre els 177 milions d'euros.