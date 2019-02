El Parlament demana al Govern accelerar l'elaboració de la Llei de Canvi Climàtic i assegurar la reconversió laboral

Publicado 5/2/2019 12:34:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instat el Govern central a accelerar l'elaboració de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica i "donar seguretat jurídica a futures inversions i a la reconversió laboral i industrial", entre altres qüestions.

La Càmera balear ha arribat a aquest acord després que la diputada del Grup Parlamentari Mixt Olga Ballester hagi presentat una moció per defensar "aquest nou model d'energia que ha de donar instruments als veritables protagonistes d'aquesta transició, els ciutadans".

Així mateix, ha explicat que el Govern es va comprometre a principis de legislatura a tancar la meitat de la central d'Es Murterar el 2020 perquè pensava engegar la generació de 207 megabatios renovables que "no estan en marxa".

Per això, ha temut que si Es Murterar no compleix amb la normativa europea d'emissions industrials en un any, la UE "tancarà la central" i imporsarà "una multa que va a deixar Balears tremolant i sense la garantia d'un subministrament elèctric".

Així mateix, la Càmera Balear ha acceptat el punt de la moció que insta el Govern a negociar amb el Ministeri de Transició Ecològica el llançament d'una subhasta de renovable fotovoltaica específica per a Balears dins del primer trimestre de 2019.

A continuació, s'ha aprovat la promoció d'actuacions necessàries perquè la transició energètica a Balears compleixi amb les directrius de l'Acord de París, com és la protecció dels treballadors en els canvis que comporta aquesta transició.

A més, s'ha acceptat que l'Executiu balear conformi una taula de treball amb tots els sectors de la indústria i de renovables, eficiència energètica i mobilitat elèctrica per determinar les noves professions i qualificacions necessàries en aquests sectors emergents per impulsar cicles formatius de Formació Professional reglada i de formació contínua.

Finalment, s'ha rebutjat la implantació d'un Pla Autonòmic d'ajudes per a la substitució de vehicles de gasolina o diesel radicats en Balears per vehicles elèctrics o zero emissions; així com que el Govern insti el Ministeri de Transició Ecològica a autoritzar les inversions necessàries en És Murterar.

CANVI DE GOVERN

Per la seva banda, la diputada del PSIB Silvia Llimones ha detallat les esmenes presentades per la seva formació i ha explicat que el Govern ja ha reclamat subhastes al Ministeri de Transició Ecològica des de principis de legislatura i "ha estat amb el canvi de Govern a Madrid quan això ha estat possible".

En aquesta línia, ha insistit que l'Executiu balear ha apostat sempre per "una transició escalonada i justa per als ciutadans" i per "l'adaptació d'És Murterar mitjançant fortes inversions que haurien de realitzar les empreses a títol propi o el mateix Estat".

El diputat de Podem Carlos Saura ha acusat Cs i PP de "seguir defensant que aquesta transició la liderin els monopolis i oligopolis assentats en aquest país que són capaços d'especular tancant centrals en plena ona de fred per fer que pugin els preus".

"La protecció social i laboral és necessària per complir amb aquests acords però si no comencem amb el tancament gradual de la central d'Es Murterar no complirem amb els objectius de la Unió Europea", ha afegit.

"SISTEMA ELÈCTRIC ESTABLE"

El diputat de MÉS per Mallorca, Miquel Gallardo, ha assegurat no entendre el motiu pel qual s'exigeix al Govern que faci coses "que ja s'han engegat o que ja estan contemplades" i ha destacat que "el sistema elèctric de Balears és estable i ho seguirà sent quan es tanqui Es Murterar".

Així mateix, ha recordat que Es Murterar "no es tancarà completament el 2020" i ha insistit que el "Govern ha apostat sempre per una transició esgraonada i justa per a tots".

Patricia Font, de MÉS per Menorca, ha assegurat "coincidir amb els objectius d'aquesta moció" encara que ha mostrat el seu "desacord en relació a les maneres d'arribar a aquests objectius".

"Tenim fins el 2030 per reduir de forma dràstica l'emissió de gasos contaminants i no es pot pretendre canviar res sense canviar res, la societat està moltíssim més conscienciada del què ens pensem", ha manifestat.

"CRITERIS TÈCNICS I NO POLÍTICS"

Maria Tania Marí, del PP, ha defensat una "transició energètica que tingui criteris tècnics i no polítics" i ha assenyalat que "el subministrament elèctric ha de ser una prioritat i actualment els combustibles fòssils no són prescindibles i no es pot garantir aquest subministrament únicament amb les energies renovables".

"S'ha d'apostar de manera efectiva per la inversió d'energies renovables per aconseguir una transició energètica i per això s'ha d'impulsar l'ús de les mateixes", ha afegit.

Josep Melià, del PI, ha apuntat que "hi ha un consens molt clar sobre l'objectiu, la transició energètica" però "el problema és el ritme i el com" i ha negat que el Govern hagi impulsat "una política ambiciosa i valenta".

Al seu judici, la realitat és que "no hem avançat aquests quatre anys en un percentatge molt alt en un gran canvi de subministrament d'energies renovables".