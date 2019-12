El Parlament demana al Govern que despenalitzi l'eutanàsia

Publicado 10/12/2019 14:49:46 CET

Insten l'aprovació d'una llei estatal per garantir una mort digna

PALMA DE MALLORCA, 10 des. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat aquest dimarts una proposició no de llei (PNL) presentada per PSIB, Unides Podem i MÉS per Mallorca per instar el Govern central i al Congrés a elaborar una llei estatal per garantir una mort digna en la qual es contempli la despenalització de l'eutanàsia.

La iniciativa compta amb tres punts. Amb el primer, el Parlament insta el Govern central i al Congrés a elaborar una Llei de Drets i Garanties de les persones en procés de morir a nivell del conjunt de l'Estat. Aquest punt ha estat aprovat amb 55 vots a favor i tres en contra (Vox).

En el segon d'ells, el Parlament insta el Govern de l'Estat i el Congrés a estudiar i a tramitar una iniciativa legislativa que modifiqui l'article 143.4 de la llei orgànica del Codi Penal, per facilitar una mort digna, però també amb la despenalització de l'eutanàsia i el suïcidi assistit, en aquells casos que la persona plantegi la possibilitat de posar fi a la vida, per decisió pròpia. Aquest punt ha estat aprovat per 40 vots a favor i 18 en contra (PP i Vox).

A través del segon punt, el Parlament també insta el Govern de l'Estat i al Congrés a estudiar i a tramitar, de manera definitiva, una iniciativa legislativa per "regular sistemàticament i de manera ordenada" els supòsits on l'eutanàsia no sigui tipificada penalment. Aquest punt ha estat aprovat per 40 vots a favor i 18 en contra (PP i Vox també).

La diputada del PSIB, Beatriu Gamundí, que ha presentat la iniciativa, ha explicat que aquesta va en la línia del seguiment del compromís dels 'Acords de Bellver' d'inici de la legislatura i que "torna a estar d'actualitat informativa" doncs "forma part del preacord entre PSOE i Unides Podem" per formar Govern a nivell estatal. "Suposa prendre una decisió valenta per avançar en els drets de les persones", ha remarcat.

En la seva intervenció, la diputada de Podem Antònia Martín, ha remarcat que "Espanya és un país madur, competent i capaç de regular l'eutanàsia" i ha destacat que "no hi ha credo ni religió" que hagi de parar "la regulació de l'eutanàsia".

El portaveu de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha recordat que la "eutanàsia segueix sent un delicte en el codi penal espanyol, alguna cosa que ha de revisar-se". "Fa anys que l'eutanàsia està al debat i ningú ho ha sabut encara amb valentia", ha censurat.

Per mostrar el seu posicionament en contra, la diputada del PP, Núria Riera, ha explicat que sobre aquest assumpte s'havia arribat a un "consens" que ara PSIB i MÉS "volen trencar" perquè compten amb uns nous socis de govern, Podem, "davant els qui han d'ajupir el cap".

El diputat de Cs, Juan Manuel Gómez, ha assenyalat que la proposta dels partits del Govern li sembla "insuficient" però han votat a favor perquè aquest assumpte es porti a debat a nivell estatal. També ha dit que el debat de l'eutanàsia "no es pot centrar solament en el tema de la despenalització sinó que ha d'abordar tot l'àmbit al que el tema està vinculat".

El diputat de Vox, Sergio Rodríguez, ha lamentat que aquesta iniciativa cerca avançar en la cultura de la mort" i que el seu partit mai estarà aquí perquè "defensen la vida des del seu inici fins al final". A més, ha dit que l'eutanàsia, segons la seva definició en la RAE, implica "matar a algú" i ha censurat que això es vulgui despenalitzar.

El portaveu d'El PI, Jaume Font, s'ha mostrat a favor d'obrir aquest "debat de manera seriosa i des de la serenitat". "Creiem en la vida però també volem que a l'hora de deixar-la es faci sense sofrir", ha remarcat.

La diputada de MÉS per Menorca, Patrícia Font, s'ha remès a l'enquesta de Metroscopia de 2017 que "reflecteix que el 84% dels enquestats està a favor de l'eutanàsia", i que, entre "els menors de 30 anys, el suport puja a 90%, mentre que entre els majors de 65 anys es redueix al 74%". "Són unes xifres contundents", ha dit.