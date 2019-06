El Parlament inicia aquest dimecres el ple d'investidura amb el discurs d'Armengol

Publicado 25/6/2019 17:01:03 CET

El dijous serà el torn dels grups parlamentaris i de la votació

PALMA DE MALLORCA, 25 Juny (EUROPA PRESS) -

El Parlament iniciarà aquest dimecres el ple d'investidura de la Presidència del Govern amb el discurs de la candidata, Francina Armengol, a partir de les 10.00 hores.

Previsiblement, la socialista aconseguirà ser investida ja que ja s'ha tancat un acord entre PSIB, MÉS per Mallorca i Unides Podem, que al costat de la diputada de GxF -formació que va concórrer en les autonòmiques al costat del PSIB i EUIB- i MÉS per Menorca aconsegueixen la majoria necessària.

Després dels comicis autonòmics del 26 de maig, el PSIB va obtenir 19 diputats, Unides Podem va aconseguir sis escons, i MÉS per Mallorca, quatre representants. A més, MÉS per Menorca té dos diputats a l'hemicicle, mentre que Gent per Formentera (GxF) té un escó. Així, la suma de les forces d'esquerres atorgaria 32 vots favorables a Armengol.

AIXÍ SERÀ EL PLE D'INVESTIDURA D'ARMENGOL

A l'inici de la sessió, el president del Parlament, Vicenç Thomàs, comunicarà formalment la proposta de la candidatura d'Armengol. A continuació, Armengol podrà exposar, sense límit de temps, el seu programa polític i sol·licitar la confiança de la Càmera.

El dijous, el ple continuarà amb les intervencions dels grups parlamentaris, durant un màxim de 30 minuts. Tradicionalment, solen fer-ho els portaveus parlamentaris, si bé el reglament no impedeix que ho faci qualsevol altre diputat del grup.

Els portaveu són Biel Company (PP), Juan Pedro Yllanes (Podem), Marc Pérez-Ribas (Cs), Miquel Ensenyat (MÉS per Mallorca), Jorge Campos (Vox), Josep Castells (Grup Mixt) i Sílvia Cano (PSIB). A més, el Grup Mixt pot repartir-se el temps perquè puguin participar tant representants de MÉS per Menorca com de GxF.

L'ordre de les intervencions es decideix segons la grandària dels grups, de major a menor, si bé el partit del que forma part la candidata serà l'últim. D'aquesta manera, el primer a prendre la paraula serà el PP, seguit d'Unides Podem, i l'últim serà el PSIB.

Armengol podrà fer ús de la paraula tantes vegades com sol·liciti. Quan contesti als grups parlamentaris, aquests tindran dret a una rèplica de deu minuts.

MAJORIA ABSOLUTA

La votació es durà a terme a una hora fixada per la presidència del Parlament. Abans de votar, Armengol podrà intervenir durant deu minuts i els grups parlamentaris tindran cinc minuts per respondre fixant la seva posició.

Per entendre atorgada la confiança de la Càmera, és necessari el vot afirmatiu de la majoria absoluta dels membres, fixada en 30 diputats. Si no obtingués els vots requerits, la votació es repetiria transcorregudes 48 hores i bastaria majoria simple, però sembla que això no serà necessari.

Una vegada que Armengol hagi obtingut la confiança de la Càmera, el president del Parlament ho comunicarà al Rei i al president del Govern dins de les 24 hores següents, perquè s'efectuï el nomenament.

UNA VINTENA DE LLEIS INCLOSES EN EL 'PACTE DE BELLVER'

Divendres passat, PSIB, MÉS per Mallorca i Unides Podem van presentar en el Castell de Bellver l'acord aconseguit entre les tres forces de cara a conformar el quart Govern de progrés a les Illes, que per primera vegada reedita un Executiu d'esquerres en dues legislatures consecutives.

En matèria legislativa, l'autodenominat 'Pacte de Bellver' inclou 200 punts i preveu impulsar durant la legislatura X del Parlament una vintena de lleis, com regular el 'tot inclòs' turístic dins d'una llei contra el turisme incívic, promoure una llei de dret a la informació, una llei educativa i una llei de ciència, entre unes altres. A més, l'acord preveu actuacions en desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de Balears, la Llei de Consells Insulars, la Llei de Fosses, la Llei d'Habitatge o la Llei de Canvi Climàtic.

L'acord entre les tres forces va permetre proclamar al socialista Vicenç Thomàs com a president del Parlament; l'acompanyen a la Mesa Gloria Santiago (Unides Podem) com a vicepresidenta primera de la Càmera; Juan Manuel Lafuente (PP) com a vicepresident segon; Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca) com a secretària primera; i Maxo Benalal (Ciudadanos) com a secretari segon.

A més, el pacte de governabilitat inclou l'organigrama del futur Executiu, que constarà d'onze Conselleries a més de la Presidència i dues secretaries autonòmiques, una per promoure l'economia del coneixement -sobre universitat i investigació- i una altra dedicada a transparència i millora de l'Administració Públiques.