El Parlament insta al Govern central a retirar els PGE de 2019 i presentar un nou projecte

Publicado 5/2/2019 14:41:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Febr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprovat aquest dimarts una Proposició No de Llei (PNL) en la qual s'insta al Govern central a "retirar els Pressupostos Generals de l'Estat per 2019" i "presentar un nou projecte de llei que suposi per a Balears una inversió territorialitzada que aconsegueixi la mitjana nacional".

Així mateix, la Càmera balear ha aprovat per unanimitat l'esmena presentada pel portaveu de MÉS per Menorca, Nel Martí, en la qual ha proposat instar el Govern central a instal·lar generadors elèctrics d'emergència a Menorca per garantir la recuperació del subministrament en cas d'una caiguda del sistema elèctric.

No obstant això, els diputats de les diferents formacions han rebutjat altres punts de la PNL presentada pel diputat 'popular' Toni Camps com és el rebuig al projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat per "insolidaris" i per "distribuir la inversió de manera injusta".

Camps també ha defensat que la Càmera balear rebutgi la "escassa capacitat negociadora i d'influència" de la presidenta del Govern, Francina Armengol, i insti l'Executiu balear a "convocar una reunió urgent" amb el president del Govern central, Pedro Sánchez.

A continuació, ha assenyalat que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per 2019 ha evidenciat "l'escassa capacitat negociadora i la nul·la influència" d'Armengol sobre les polítiques del Govern central que afecten a Balears.

"No apareixen als pressupostos les millores que se'ns prometien amb el nou Règim Especial de Balears (REB) i si els Pressupostos no contemplen cap millora, el possible REB que es pugui aprovar no serà més que paper mullat, no tindrà conseqüències pràctiques", ha lamentat.

Així mateix, ha criticat que la inversió territorialitzada ha estat "un dur revés" per a Balears, ja que "mentre que la inversió, en el seu conjunt, augmenta en un 18,7 per cent, la inversió de l'Estat a Balears es redueix en un 11,7 per cent".

D'aquesta manera, això suposa que la mitjana per habitant sigui en Balears de sols 135 euros, mentre que la mitjana espanyola és de 261 euros per persona, gairebé el doble.

ANDALUSIA I CATALUNYA

Per la seva banda, el portaveu de Cs en el Parlament, Xavier Pericay, ha lamentat que el projecte de Pressupostos inclou una pujada d'un 20 per cent d'inversió territorialitzada però, segons ha detallat, "dues terceres parts d'aquest increment han anat a parar a Andalusia i Catalunya i en Balears la inversió ha caigut".

A continuació, ha defensat l'esmena presentada per la seva formació per incorporar un quart punt a la PNL on s'insti al Govern central a retirar els Pressupostos per "presentar una desviació en la seva previsió d'ingressos que oscil·la entre 8.000 i 11.000 milions d'euros".

Nel Martí, de MÉS per Menorca, també ha defensat la incorporació d'un nou punt on s'insti al Govern central a "instal·lar generadors elèctrics d'emergència a Menorca per garantir la recuperació del subministrament en cas d'una caiguda del sistema elèctric".

Andreu Alcover, del PSIB, ha assegurat que al seu partit no li molesta que "els catalans tinguin més inversions" sinó que "Balears no en tingui més" i ha insistit que "el problema no són els Pressupostos sinó la inversió territorialitzada que hi ha en aquests Pressupostos".

En aquesta línia, ha defensat la modificació del segon i tercer punt de la iniciativa per "introduir millores en el projecte de Pressupostos Generals", en lloc de demanar la seva retirada, i "instar el Govern central a millorar les inversions directes destinades a Balears", sense incorporar la part referida a la gestió d'Armengol.

"UN PUNT ÚNIC"

Toni Reus, de MÉS per Mallorca, ha proposat que se substitueixin els tres punts de la PNL per un punt únic que insti Govern central, Congrés dels Diputats i Senat a esmenar el projecte de PGE en el tràmit parlamentari per posar a Balears "en la mitjana d'inversió estatal territorialitzada".

Alberto Jarabo, de Podem, ha lamentat "no estar d'acord amb el plantejament" dels 'populars' en relació als Pressupostos Generals de l'Estat i ha celebrat la incorporació de mesures com l'augment del Salari Mínim Interprofessional a 900 euros o l'increment de beques per a estudiants, entre d'altres qüestions.

Jaume Font, del PI, ha apuntat que els països que formen la Unió Europea tenen "certa flexibilitat per cobrir les coses que pensen que són necessàries" i ha instat a Balears i a l'Estat a "renegociar els acords i els tractats" necessaris.