El Parlament instarà el Govern a crear la figura del director de gestió de l'IdISBa

Publicado 5/3/2019 17:49:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tots els grups amb representació en el Parlament han presentat una Proposició No de Llei (PNL) conjunta en la qual insten la Conselleria de Salut a introduir la figura del director de gestió en els estatuts de l'Institut d'Investigació Sanitària de Balears (IdISBa), així com a redefinir les funcions del director científic de l'ens.

En la PNL registrada aquest dilluns conjuntament pels grups parlamentaris del PSIB, PP, Podem, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi i Ciudadanos Balears (Cs), s'insta a la cartera dirigida per Patricia Gómez a modificar els estatuts de l'IdISBA "perquè la funció superior de la Institució correspongui al director científic" amb les "funcions i responsabilitats corresponents".

La iniciativa també insta Salut a crear la figura del director de gestió en l'ens "per sota del director científic" que s'haurà d'incorporar "mitjançant un procediment de selecció obert, competitiu i amb transparència".

Sobre els motius, la PNL conjunta raona que l'acreditació a l'IdISBa com a institut d'investigació reconeguda per l'Institut de Salut Carlos III al gener estableix que les entitats "hauran de tenir un director científic amb capacitat executiva" a més d'establir el requisit de l'existència d'un director de gestió pertanyent a la plantilla.

A més, la proposició apunta que els actuals estatuts de l'IdISBA determinen que la direcció li correspon al director gerent, que és designat pel Patronat de la Fundació a proposta pel president, que és per estatuts la persona que es correspon amb el titular de la Conselleria. Així, els estatuts actuals preveuen que el director científic no tingui competències legals sobre la gestió dels recursos de l'ens.

Per tot això, la PNL raona que la "situació de dependència política" derivada i la "falta de continuïtat" en el lideratge de l'IdISBa, que "perjudiquen profundament el desenvolupament d'una estratègia científica sòlida".