El Parlament previsiblement investirà aquest dijous a Armengol com a presidenta del Govern

Actualizado 23/6/2019 18:58:05 CET

El discurs d'investidura de la candidata a l'Executiu tindrà lloc aquest dimecres, mentre que el dijous Armengol haurà d'obtenir la confiança de la Càmera per majoria absoluta

PALMA DE MALLORCA, 23 Juny (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament d'aquest dijous 27 de juny investirà, previsiblement, a la socialista Francina Armengol com a presidenta del Govern durant la sessió d'investidura de la Càmera autonòmica, al ser l'única persona que ha presentat la seva candidatura a presidir l'Executiu balear.

Un dia abans, el dimecres 26, el Parlament acollirà a partir de les 10.00 hores una sessió plenària en la qual tindrà lloc el discurs d'investidura d'Armengol, amb el qual la candidata socialista a la reelecció com a líder del Govern cercarà la confiança de l'hemicicle.

Així, en la sessió d'investidura d'aquest dijous, que arrencarà a les 11.00 hores, els partits tindran el torn de rèpliques a l'exposat per Armengol el dia anterior.

30 VOTS EN PRIMERA VOTACIÓ

Posteriorment, la candidata al Govern haurà d'obtenir el vot afirmatiu de la majoria absoluta de la Càmera autonòmica (30 vots) per obtenir la confiança del Parlament en primera volta.

Cal tenir present que, després dels comicis autonòmics del 26 de maig, el PSIB va obtenir 19 diputats en el Parlament, Unides Podem va aconseguir sis escons i MÉS per Mallorca, quatre representants a la Càmera autonòmica. A més, MÉS per Menorca té dos diputats en l'hemicicle, mentre que Gent per Formentera (GxF) té un escó. Amb tot, la suma de les forces d'esquerres atorgarien, previsiblement, 32 vots favorables a Armengol.

En el cas que la candidata a la presidència del Govern no obtingués el suport de la Càmera en la primera votació d'aquest dijous, es procedirà a una altra votació, passades 48 hores, i la confiança s'entendrà atorgada si obté majoria simple (més 'sí' que 'no').

UNA VINTENA DE LLEIS INCLOSES EN EL 'PACTE DE BELLVER'

Cal esmentar que aquest divendres el PSIB, MÉS per Mallorca i Unides Podem van presentar en el Castell de Bellver l'acord aconseguit entre les tres forces de cara a conformar el quart Govern de progrés a les Illes, que per primera vegada reedita un Executiu d'esquerres en dues legislatures consecutives.

En virtut del mateix, els partits han acordat la Mesa del Parlament, que es va constituir en el plenari d'aquest dijous en el qual els 59 diputats de l'hemicicle van prendre possessió dels seus càrrecs. Així, Vicenç Thomàs (PSIB) va ser proclamat president del Parlament; Gloria Santiago (Unides Podem), vicepresidenta primera de la Càmera; Juan Manuel Lafuente (PP), vicepresident segon; Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), secretària primera; i Maxo Benalal (Ciudadanos), secretari segon de la Mesa del Parlament.

A més, el pacte de governabilitat entre les tres formacions progressistes inclou l'organigrama del futur executiu, que constarà d'onze Conselleries a més de la Presidència i dues secretaries autonòmiques, una per promoure l'economia del coneixement -sobre universitat i investigació- i una altra per a transparència i millora de l'Administració Públiques.

En matèria legislativa, l'autodenominat 'Pacte de Bellver' inclou 200 punts i preveu impulsar durant la legislatura X del Parlament una vintena de lleis, com regular el 'tot inclòs' turístic, promoure una llei de dret a la informació, una llei educativa i una llei de ciència. A més, l'acord preveu desenvolupar l'Estatut d'Autonomia de Balears, la Llei de Consells Insulars, la Llei de Fosses, la Llei d'Habitatge o la Llei de Canvi Climàtic, entre d'altres.