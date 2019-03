El Parlament obre el debat del subministrament d'aigua potable aquest dimarts en un dels últims plens de la legislatura

Actualizado 10/3/2019 15:18:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Març (EUROPA PRESS) -

El Parlament balear obrirà el debat sobre el subministrament d'aigua potable a Balears, una reivindicació històrica per molts sectors de la Part Forana, en un dels últims plens de la legislatura. En concret, a proposta de Grup Parlamentari Popular, serà el diputat Miquel Vidal qui preguntarà sobre les possibles actuacions del Govern per al subministrament d'aigua apta per al consum humà a l'arxipèlag.

La formació morada de Podem posava sobre l'agenda pública aquest dissabte aquest tema, amb una promesa electoral de la Secretària General de la formació a Balears, Mae de la Concha, en la qual asseguraven treballar -si aconsegueixen representació política- per a la potabilització de l'aigua de l'aixeta dels municipis de Balears.

D'altra banda, el ple de la cambra autonòmica votarà i debatrà el decret llei per a la regulació dels vehicles amb conductor VTC, després d'un estiu de confrontacions amb el sector del taxi i diverses aplicacions tecnològiques que permeten el lloguer de vehicles amb conductor.

El text, que inclou mesures urgents de reforma del sector, va ser presentat per iniciativa dels socialistes a finals de febrer i publicat en el BOIB el 24 del passat mes, recull l'obligació de contractar un d'aquests cotxes amb una antelació d'almenys trenta minuts, no obstant això Ajuntaments i Consells poden rebaixar el temps a 15 minuts.

Així com va anunciar la portaveu del Govern, Pilar Costa, la norma "compta amb el consens de totes les parts afectades, inclòs el sector del taxi", no obstant això queda ara la votació de totalitat per a la validació del Parlament.

D'altra banda, el Parlament debatrà i sotmetrà a votació el dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans per al Projecte de Llei de mediació familiar de Balears, que modificaria la llei de 2010 presentada per la llavors consellera Fina Santiago.

PREGUNTES A ARMENGOL

Durant la sessió parlamentària, el portaveu del PP en el Parlament, Biel Company, li preguntarà a Armengol si considera que "les activitats il·legals perjudiquen el sector del comerç", després que aquesta setmana la venda ambulant del centre --que alhora arrossega un gran drama humanitari-- fos un tema de l'agenda pública balear.

D'altra banda, el finançament de Balears tornarà a estar entre les preguntes a Armengol. En concret, el diputat del Pi, Jaume Font, li preguntarà a la presidenta quines actuacions ha fet el Govern per equiparar la indemnització per residència a Canàries; i la diputada del Grup Parlamentari Mixt, Silvia Tur, preguntarà sobre si el nou REIB té en compte les singularitats de Formentera.

SESSIÓ DE CONTROL Als CONSELLERS

Durant la sessió de control al Govern la diputada del PP Núria Riera li plantejarà al conseller d'Educació, Martí March, les actuacions dutes a terme en la legislatura en matèria d'atenció als alumnes amb necessitats especials. Per la seva banda, el portaveu de MÉS per Menorca, Patricia Font, preguntarà a la consellera de Salut, Patricia Gómez, per la situació actual del Pla de Salut Mental de Menorca.

El diputat de Podem, Aitor Morrás, preguntarà al conseller de Territori, Marc Pons, si "l'urbanisme a la carta" ha millorat la vida de la ciutadania de Balears. Per la seva banda, el diputat del Grup Mixt, Salvador Aguilera, preguntarà pel reglament que desenvolupa la declaració d'emergència en matèria d'habitatge.

Per un altre últim, el PP interpel·larà a March sobre la política educativa del Govern en matèria educativa i també la formació 'popular' presentarà una moció en relació a l'habitatge.